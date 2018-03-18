СМИ: работавшая на Трампа компания похитила данные более 50 млн пользователей Facebook

Cambridge Analytica, компания по анализу данных, которая работала над президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа, незаконно получила доступ к данным более 50 млн пользователей Facebook. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, Cambridge Analytica использовала уязвимость в защите приложения соцсети для получения данных пользователей. Это позволило ей спрогнозировать действия избирателей и повлиять на их выбор на президентских выборах в США.

Ранее сообщалось, что Facebook приостановила работу Cambridge Analytica из-за того, что компания незаконно получила данные пользователя из приложения соцсети.