Посольство запросило у Британии объяснения из-за призыва к кибератаке на Россию

Российское посольство запросило у британской стороны разъяснения в связи с призывом совершить кибератаку на Россию, заявил посол Александр Яковенко, передает RT.

По его словам, в ходе кампании, развернутой в британских СМИ, «в парламенте звучали обещания осуществить кибератаку против России».

Реклама

«Но, что интересно, мы официально запросили у Великобритании разъяснения относительно планов осуществления хакерской атаки. Вопрос ведь весьма серьёзный, поскольку кибератака против другого государства — это акт агрессии. Официального ответа на наш запрос так и не последовало», — сказал Яковенко.

По его словам, эта тема «полностью исчезла со страниц британских газет» несколько дней назад и перестала звучать в британском парламенте. Дипломат связал это с тем, что «британская сторона решила, что это уже перебор».