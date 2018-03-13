Британия может лишить RT лицензии из-за дела Скрипаля

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Британский медиарегулятор Ofcom направил автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости», которая является держателем лицензии телеканала RT, письмо о возможном введении ограничений в связи с заявлением премьер-министра страны Терезы Мэй относительно отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается, телеканал RT может быть признан несоответствующим «требованиям к получателям лицензии». Данное решение могут принять после очередного выступления Мэй по делу Скрипаля, которое ожидается 14 марта.

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В свою очередь RT прокомментировал возможное введение ограничений на работу телеканала на территории Великобритании.

«Мы не согласны с позицией Ofcom. За эту неделю наш подход к вещанию никоим образом не изменился, он по-прежнему соответствует всем стандартам. Ofcom проводит связи между каналом RT и делами, не имеющими к нему отношения, а значит, выходит за рамки своих обязанностей в качестве медиарегулятора и ввязывается в государственные дела», — говорится в заявлении телеканала.

Ранее сообщалось, что у британской полиции нет подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.