В ФАС закрыли дело против «МегаФона»

Федеральная антимонопольная служба закрыла дело, открытое в отношении компании «Мегафон» из-за международного роуминга, заявили представители ФАС, передает РИА «Новости».

«Дело прекратили в связи с отсутствием нарушения», — сообщили в пресс-службе.

5 марта ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении компаний МТС и «МегаФон» по итогам проверки отчета операторов связи об отмене внутрисетевого роуминга, которые не соответствовали требованиям службы. В «Мегафоне» ответили на претензии ФАС.