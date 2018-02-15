Песков опроверг причастность России к кибератакам

Обвинения в том, что Россия причастна к кибератакам с использованием вируса NotPetya, являются бездоказательными и беспочвенными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Мы категорически отвергаем подобные обвинения, мы считаем их бездоказательными, беспочвенными. Это не что иное, как продолжение не основывающейся на каких-либо доказательствах русофобской кампании», — сказал Песков.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел Великобритании Тарик Ахмад заявил, что российские власти причастны к кибератакам, в которых использовался вирус NotPetya.