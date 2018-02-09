Facebook опробовал кнопку «палец вниз» в тестовом режиме

Facebook начал тестирование новой кнопки «палец вниз», которая позволит скрыть комментарии и оставить на них отзыв, сообщает «Би-бс-си».

Создатели социальной сети утверждают, что новая функция не является кнопкой «не нравится», о введении которой просили многие пользователи.

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«Мы изучаем функцию, позволяющую людям давать нам отзывы о комментариях к сообщениям на публичных страницах. Пока эта функция доступна только для небольшой группы жителей США», — говорится в заявлении компании.

Кнопка «палец вниз», позволяет скрыть выбранные комментарий, после чего появляется возможность отметить сообщения как «оскорбительные», «вводящие в заблуждение» или «вне темы». Это не влияет на видимость сообщений для других пользователей, а также на их рейтинг в ленте новостей.