На Украине пресекли работу майнивших биткоины для ДНР ферм

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о пресечении деятельности ферм для майнинга криптовалют, которые впоследствии перечислялись для финансирования формирований самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает «112 Украина».

«Сегодня до обеда закончен ряд обысков в Киеве, Киевской области и в Черкассах, по результатам которых была прекращена деятельность, связанная с использованием оборудования для добычи криптовалют, часть средств с которых через электронные кошельки QIWI и «Яндекс-деньги», которые официально запрещены на территории Украины, направлялись для финансирования незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР» именно для закупки военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов», — сказал он.

Реклама

Изъятую технику для майнинга оценили в $4 миллиона. Также сообщается, что фермы были нелегально подключены к электроэнергии.

Ранее сообщалось, что курс биткоина рухнул до двухмесячного минимума.