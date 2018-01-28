Ассанж пообещал $37,5 тысяч за информацию о причастных к взрыву в Эквадоре

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предложил $37,5 тысяч за информацию о тех, кто имеет отношение к взрыву у полицейского участка в Эквадоре. Об этом он написал в своем твиттере.

«Внимание! Предлагаю вознаграждение в размере $37500 тысяч за достоверную информацию, которая поможет идентифицировать ответственных за атаку при помощи заложенной в машине бомбы», — написал Ассанж.

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Взрыв, в результате которого пострадали 20 человек, произошел 27 января в провинции Эсмеральда, у границы Эквадора с Колумбией.

Ранее врачи, обследовавшие Ассанжа, выразили опасение за его психическое состояние, на котором негативно сказывается многолетнее пребывание в посольстве Эквадора в Лондоне.