Трамп рассказал, кто пишет его сообщения в твиттере

Президент США Дональд Трамп заявил, что чаще всего сам пишет сообщения в своем твиттере, однако иногда надиктовывает их своим помощникам, передает Evening Standard.

«Если я очень занят в течение дня, я иногда надиктовываю что-нибудь по-настоящему быстро и даю своим людям, чтобы они отправили», — сказал Трамп.

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Он также сказал, что может писать в твиттер за завтраком, ланчем и иногда сидя в кровати.

Ранее Трамп рассказал, считает ли себя феминистом.