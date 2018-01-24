Мизулина рассказала, можно ли запретить интернет в России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина заявила, что не считает запрещение интернета возможным. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Я думаю, что запретить интернет не удастся, мы можем только породить ненависть, злобу и массовые вспышки агрессии у молодежи и детей. Создавать альтернативу — это хороший вариант, я удивляюсь, почему этого до сих пор нет», — сказала Мизулина.

Ранее она предложила поручить охрану учебных заведений силам Росгвардии.