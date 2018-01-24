СМИ: иноагентов могут заблокировать перед выборами из-за призывов к бойкоту

По словам главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова, в России может быть заблокировано вещание СМИ-иноагентов в связи с распространением призывов бойкотировать выборы президента 18 марта, пишут «Известия».

«Американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. Это нарушение Конституции. Открытый призыв бойкота общенациональных выборов — нарушение, которое может повлечь за собой блокировку», — сказал Климов.

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Он отметил, что в Конституции предусмотрена возможность блокировки и ограничения распространения информации.

Источник в парламенте рассказал, что под временную блокировку в день тишины и в день самих выборов могут попасть «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Ранее в Кремле констатировали, что «Левада-центр» не сможет работать в ходе избирательной кампании, так как является иноагентом.