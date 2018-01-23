Основатель Universa: России нужен блокчейн

Основатель блокчейна Universa Александр Бородич рассказал, что Россия нуждается в децентрализованных решениях. Об этом сообщает RT.

«Я думаю, что Россия, как действительно протяженная страна, определенно нуждается в децентрализованных решениях, потому что мы хотим иметь возможность проверять статус каждой транзакции на Дальнем Востоке и одновременно в Калининграде. Таким образом, в нашем случае возможность проверить статус каждой транзакции в любой части России имеет ключевое значение для нашего успеха», – рассказал Бородич в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Реклама

Говоря о биткоине он отметил, что многие воспринимают его как «цифровое золото», и, пока такое отношение сохраняется, цена криптовалюты будет расти.

«Но с другой стороны, многие страны хотят иметь свою собственную криптовалюту, централизованные или официальные валюты. В этом случае будет некоторая конкуренция между децентрализованным биткоином и централизованной криптовалютой», – отметил Бородич.

Ранее сообщалось, что глава банка UBS Аксель Вебер назвал биткоин спекулятивной инвестицией.