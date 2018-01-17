Кадыров рассказал об информационных атаках на Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об информационных атаках, с которыми сталкиваются власти республики, сообщается на сайте регионального правительства.

«Чечня практически незаметна на карте, но находится в центре внимания западных государств и их приспешников в нашей стране. Мы регулярно сталкиваемся с информационными атаками, связанными с якобы вопиющими нарушениями прав человека в нашей республике. И все это высасывается из пальца!», — сказал он.

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По его словам, при помощи информационных атак недоброжелатели планируют добиться раскола в чеченском обществе и подтолкнуть его к насилию.

Ранее Кадыров сравнил уровень безопасности в Чечне и США.