Запрещенные на Украине «ВКонтакте» и «Яндекс» вошли в пятерку популярнейших сайтов

Запрещенные в Украине соцсеть «ВКонтакте» и поисковик «Яндекс» вошли в топ-5 по посещаемости среди украинских пользователей. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу Интернет-ассоциации (ИнАУ).

На первом месте оказался Google, на втором — Youtube, третьей стала соцсеть Facebook (месячный охват — 88%, 74% и 54% соответственно).

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«ВКонтакте» оказалась на четвертой позиции (39%), пятым в списке стал «Яндекс» (38%).

Помимо этого, в десятку самых популярных сайтов у украинцев попали «Одноклассники» (8 место) и Mail.ru (10 место).

Ранее на Украине студентам запретили доступ к доменным зонам «.ru».