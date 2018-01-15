Пользователи из России будут судиться с Apple из-за замедления айфонов

Россияне готовят иски к компании Apple из-за намеренного замеделения процессоров старых моделей iPhone. Об этом сообщает »Коммерсант».

Стало известно, что первые иски будут поданы уже на текущей неделе. В случае, если они будут удовлетворены, Apple придется выплатить истцам материальную компенсацию. Для этого необходимо доказать злой умысел «яблочного» бренда.

Ранее стало известно, что во Франции началось расследование по делу Apple.