Ассанж получил эквадорское удостоверение личности

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж получил удостоверение личности Эквадора, передает El Comercio.

Удостоверение на имя Ассанжа было зарегистрировано в системе гражданского регистра Эквадора под номером 1729926483.

Отмечается, что министерство иностранных дел Эквадора на данный момент не прокомментировало данное решение.

Ранее СМИ писали, что Эквадор планирует выгнать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне.