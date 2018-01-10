Ассанж получил эквадорское удостоверение личности

Джулиан Ассанж выступает с балкона посольства Эквадора в Лондоне, 2012 год Chris Helgren/Reuters

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж получил удостоверение личности Эквадора, передает El Comercio.

Удостоверение на имя Ассанжа было зарегистрировано в системе гражданского регистра Эквадора под номером 1729926483.

Отмечается, что министерство иностранных дел Эквадора на данный момент не прокомментировало данное решение.

Ранее СМИ писали, что Эквадор планирует выгнать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне.