Роскомнадзор потребовал от Instagram объяснить блокировку аккаунта «Аптекарского огорода»

Роскомнадзор потребовал от руководства социальной сети Instagram объяснить причины блокировки аккаунта Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Об этом говорится в твиттере ведомства.

«Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ без каких-либо объяснений. Москвичи привыкли узнавать полезную информацию о событиях, проходящих там. Дорогой Instagram, не будете ли вы так добры объяснить причины блокировки», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал блокировку аккаунта «Аптекарского огорода» в инстаграме.

Он пригласил аккаунт «Аптекарского огорода» в чеченскую соцсеть Mylistory.