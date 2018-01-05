В Чечне посоветовали «Аптекарскому огороду» уйти из Instagram в чеченскую соцсеть

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал блокировку аккаунта «Аптекарского огорода» в инстаграме, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Он пригласил аккаунт «Аптекарского огорода» в чеченскую соцсеть Mylistory.

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«Я убедительно предлагаю им перейти в Mylistory. Огромная армия северокавказских, уральских, с черноземной части России, со столицы, с юга, с Крыма, просто огромная армия подписчиков Mylistory будут с удовольствием учиться азам сада-огородничества», — сказал он.

Ранее Instagram заблокировал аккаунт «Аптекарского огорода».