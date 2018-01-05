Додон раскритиковал решение о запрете новостных программ из России в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал решение Конституционного суда о запрете российских новостных программ. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Ранее суд в Молдавии разрешил запретить российские передачи в обход президента.

По словам Додона, решение «представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан».

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«Как и обещал, я ни под каким предлогом не уступлю режиму. Я не одобрю скомпрометировавших себя кандидатов и не подпишу законы, противоречащие интересам граждан», — написал Додон.

Он отметил, что такие действия не останутся без последствий.