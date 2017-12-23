Инстаграм Кадырова оказался недоступен

Инстаграм главы Чечни Рамзана Кадырова недоступен. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

При попытке зайти на страницу политика через браузер появляется сообщение о том, что ссылка, возможно, недействительна, либо аккаунт удален.

В то же время аккаунт Кадырова на английском языке продолжает функционировать, также работает и его Telegram-канал.

К настоящему моменту неизвестно, по какой причине аккаунт главы Чечни, у которого было более 3 млн подписчиков, недоступен. Он мог как удалить страницу, так и временно заблокировать ее, однако в первом случае аккаунт не подлежит восстановлению.