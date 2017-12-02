NYT: экс-сотрудник АНБ признался в хранении секретных документов у себя дома

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Нгя Хоанг Фо признал вину в незаконном хранении засекреченных документов у себя дома, пишет The New York Times.

Отмечается, что Фо в период с 2010 по 2015 годы выносил засекреченные документы и хранил их на домашнем компьютере. В документах содержались сведения по вопросам национальной обороны, в том числе материалы под грифами «совершенно секретно» и «секретная информация с особым режимом хранения».

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67-летний Нгя Хоанг Фо работал в особом подразделении АНБ, которое занималось взломом иностранных компьютеров, ведением разведки в киберпространстве и анализом собранных данных.

Обвиняемому грозит до 10 лет тюремного заключения. Суд вынесет решение 6 апреля 2018 года.

В октябре издание The Wall Street Journal сообщило, что российские хакеры украли секретные файлы АНБ, используя антивирус «Касперского». По данным издания, сам инцидент произошел в 2015 году. Источники газеты рассказали, что сотрудник АНБ, вопреки инструкциям, вставил некий носитель с секретной информацией в личный компьютер, на котором был установлен антивирус «Лаборатории Касперского». В файлах содержалась информация о том, как АНБ проникает в компьютерные сети других государств и как само защищается от кибератак.