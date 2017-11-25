Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон СМИ-иноагентах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно этому закону, СМИ, получающие финансирование из-за границы, могут быть признаны иностранными агентами. Он вступает в силу с момента опубликования.

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Госдума приняла этот законопроект 15 ноября, в Совете Федерации его одобрили спустя неделю.

17 ноября стало известно, что хотя закон еще не вступил в силу, Минюст начал рассылать в некоторые медиа уведомления о возможном включении их в список иноагентов.