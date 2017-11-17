У президента Польши назвали Порошенко именем бывшего коллеги

На сайте президента Польши Анджея Дуды было с ошибкой опубликовано сообщение о телефонном разговоре главы государства со своим коллегой с Украины Петром Порошенко.

«Президент Польши в субботу провел телефонный разговор с президентом Украины Виктором Порошенко, который выразил Анджею Дуде свои пожелания ко Дню независимости Польши», — говорится в тексте сообщения.

На момент написания новости ошибка была исправлена. Имя президента было неверно указано только в англоязычной версии сайта.