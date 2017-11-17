Человекоподобный робот научился прыгать сальто

Робот Atlas от компании Boston Dynamics научился запрыгивать на возвышения и делать с них заднее сальто. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале бренда.

Человекоподобный Atlas с помощью прыжков легко преодолевает препятствия, а теперь может выполнять и акробатические трюки. На момент публикации новости ролик уже собрал свыше 1,3 млн просмотров на YouTube.

Ранее стало известно, что Google продает производителя роботов Boston Dynamics компании SoftBank.