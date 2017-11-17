В Японии создали пушистого антистресс-робота без головы

В Японии на одной из крупнейших выставок электроники CEATEC был представлен Qoobo — антистресс-робот, который похож на круглую подушку с хвостом, но без головы. Об этом сообщает телеканал CNN.

Робот был разработан компанией Yukai Engineering и создан на средства, собранные при помощи краудфандинга.

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«Это уютное общение, которое согревает ваше сердце так, как делают животные», — заявляют создатели устройства.

Qoobo виляет хвостом, когда пользователь прикасается к нему. Чем больше человек гладит робота, тем чаще он машет хвостом.

Ранее сообщалось, что в Японии начали тестировать роботов-помощников для Олимпиады 2020 года.