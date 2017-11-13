Стали известны западные СМИ, попадающие под закон об иноагентах

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев назвал западные СМИ, которые могут попасть под закон об иностранных агентах, передает РИА «Новости».

«Например, есть такое замечательное «Радио Свобода», которое раньше себя называло независимой радиостанцией, финансируемое конгрессом США», — сказал он.

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По его словам, под действие закона также могут попасть Deutsche Welle, «Голос Америки» и СNN.

Ранее сообщалось, что источник назвал сроки принятия закона о признании иноагентами зарубежных СМИ