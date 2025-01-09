Здоровая конкуренция: в чем польза мульти QR-кода от российских банков

В сентябре 2024 года три российских банка — Альфа-Банк, Сбер и Т-Банк — подписали меморандум и объединили усилия для разработки новых платежных решений. Первым из них стал MultiQR (мульти QR-код). Сейчас происходит новый этап развития проекта. В чем это выражается, «Газете.Ru» рассказал заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка Иван Пятков.

Право выбора

Сотрудничество банков — значимый шаг в развитии всего платежного рынка в России, отметил в беседе с «Газетой.Ru» зампред правления Альфа-Банка Иван Пятков.

«Разные QR-коды предоставляют клиенту выбор — он может выбрать наиболее подходящий и удобный способ оплаты. Развитие нашего решения способствует созданию единого клиентского опыта», — поделился Иван Пятков.

Он отметил, что система полностью открыта для других игроков рынка — они могут присоединиться к новой платежной технологии в качестве участников или полноценных партнеров, учредителей-инвесторов. Участники получат доступ ко всем технологиям и смогут развивать собственные решения на базе инфраструктуры проекта.

close Пресс-служба Альфа-Банка

«Сотрудничество банков расширяет возможности и открывает новые перспективы для пользователей, торгово-сервисных предприятий, а также способствует формированию равноудаленной и открытой инфраструктуры развития платежных систем для банков-участников», — пояснил Иван Пятков.

По его словам, в декабре был сделан еще один шаг в развитии сотрудничества — банки утвердили дорожную карту и подписали соглашение по развитию совместного проекта. В ближайшее время будет зарегистрировано юридическое лицо — на должность CEO и CTO компании уже утверждены кандидаты.

Равное участие сторон

Экономист Андрей Бархота считает, что создание юрлица позволит банкам сформировать процессинговый центр, общую инфраструктурную платформу, в том числе IT, которая бы занималась обработкой данных и разработкой новых платежных решений.

«Этот шаг — целесообразный, потому что клиентская база у этих банков огромная, в каждом из них используются разные интеграционные и IT-решения», — считает эксперт.

Важнейшим принципом проекта Иван Пятков назвал самодостаточность участников проекта.

«Такой подход обеспечивает равное участие всех сторон в управлении проектом и исключает возможность доминирования одного из участников», — пояснил Иван Пятков.

close Евгений Биятов/РИА Новости

Он добавил, что проект мульти QR будет функционировать как самостоятельный оператор технологий QR-платежей — для этого формируется независимая IT-команда. Для учета интересов всех участников будет создан специальный совет.

Уже в первом полугодии 2025 года банки намерены перевести процессы с действующего решения от Сбера и запустить проведение операций на новом юридическом лице.