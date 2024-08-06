Как починить и ускорить YouTube на Windows, macOS, Smart TV и на Android с iOS

Больше всех от замедления YouTube пострадали пользователи ПК. Сайт видеохостинга загружается без особых проблем, однако в большинстве случаев видео не загружаются даже в самом низком качестве. Исправить это можно несколькими способами.
Windows
Самый простой — установить утилиту GoodbyeDPI, которая в пару кликов вернет все к прежнему состоянию. Программа доступна бесплатно на GitHub. Сразу после загрузки нужно распаковать архив и запустить файл «1_russia_blacklist.cmd». При срабатывании защиты от Microsoft Defender по предотвращению установки нужно разрешить запуск приложения, нажав на кнопку «Выполнить в любом случае».
Если по итогу в командной строке вы увидели строчку «Filter activated, GoodbyeDPI is now running!», значит все прошло успешно.
Чтобы завершить установку, некоторые пользователи советуют перейти в раздел экспериментальных настроек браузера, вбив в адресную строку «chrome://flags» в Google Chrome или «browser://flags» в «Яндекс Браузере», и в открывшемся окне отключить параметр «TLS 1.3 hybridized Kyber support», выставив ему значение «Disabled». После этого YouTube должен работать как прежде. У корреспондента «Газеты.Ru» все заработало и без этой процедуры.
Есть еще несколько способов, которые помогают пользователям в преодолении замедления YouTube на ПК, однако они немного сложнее описанного выше.
Чтобы вернуть прежнюю скорость YouTube, нужно изменить некоторые параметры в настройках браузера, который вы собираетесь использовать для просмотра YouTube (данная схема универсальна для всех операционных систем, в том числе Windows, macOS и Linux).
Для этого следует открыть нужный браузер, вписать в адресную строку: «chrome://flags» для Chrome, «browser://flags» для «Яндекс Браузера», «edge://flags» для Microsoft Edge или «opera://flags» для Opera. В открывшемся окне необходимо найти параметр «Experimental QUIC protocol» и установить значение «Enabled». Затем нужно выставить «Enabled» для параметра «TLS 1.3 hybridized Kyber support».
После того, как вы выполнили эти пункты, нужно перезагрузить браузер нажатием кнопки «Перезапустить» или «Relaunch» в правом нижнем углу вашего браузера. Если вы все сделали правильно, скорость загрузки видео на YouTube должна вернуться в норму.
Пользователям Mozilla Firefox нужно вписать в адресную строку «about:config» и для параметров «network.http.http3.enable» и «security.tls.enable_kyber» выбрать значение «True», после чего перезагрузить браузер и смотреть YouTube как прежде.
Если изменение настроек не помогло, попробуйте выбрать параметр «Disabled» или «False» в Firefox. Также можно активировать один параметр и деактивировать другой. Попробуйте разные комбинации, так как в разных случаях могут сработать разные настройки.
Иногда пользователям помогала смена параметра User Agent, который отвечает за идентификацию платформы устройства. В таком случае можно «обмануть» сервис, выдав компьютер за смартфон, что может помочь в ограничении скорости загрузки видео. Для этого нужно скачать расширение User Agent Switcher. После установки нужно нажать на его иконку в правом верхнем углу браузера и открыть настройки приложения. В открывшейся странице следует перейти в раздел «Permanent Spoof List» и в строке «Domain» ввести «www.youtube.com», а в разделе «User-Agent String» выбрать Android KitKat. После этого нужно нажать кнопку «Add» и перезагрузить браузер.
Еще один способ смотреть YouTube с компьютера — просто переслать ссылку на нужный ролик в любой чат в приложении Discord. Однако это не самый удобный вариант, поскольку в этом случае вы не сможете воспользоваться своими подписками, плейлистами и другими функциями YouTube. Кроме того, после просмотра ролика вам придется заново пересылать ссылку на следующее видео.
macOS
Владельцы компьютеров Apple под управлением операционной системы macOS могут воспользоваться описанными выше способами «починки» YouTube с помощью изменений настроек браузера. Но для них также есть и свой аналог GoodbyeDPI, который называется SpoofDPI.
Это бесплатная утилита, подробнее о которой можно прочитать на GitHub. Для ее установки не нужно ничего скачивать, достаточно открыть Terminal и вбить следующие команды:
«curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/xvzc/SpoofDPI/main/install.sh | bash -s darwin-amd64» (для устройств Mac на Intel) или «curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/xvzc/SpoofDPI/main/install.sh | bash -s darwin-arm64» (для компьютеров с чипами Apple M-серии). Затем туда же нужно вставить строчки «export PATH=$PATH:~/.spoof-dpi/bin», а затем «spoof-dpi».
Android и iOS
Теперь о телефонах. Пока что замедление YouTube коснулось лишь десктопных версий, поэтому на смартфонах сервис работает без нареканий. Некоторые пользователи жалуются на работу видеохостинга при подключении к Wi-Fi, однако при подключении с мобильного интернета проблемы, как правило, не возникают.
Тем не менее, если вы столкнулись с замедлением YouTube, ускорить его в приложении обходными и легальными способами нельзя. Единственный способ — изменить настройки браузера, как на ПК. Для этого нужно вставить в адресную строку «chrome://flags» или соответствующий адрес для вашего браузера, после чего для параметров «Experimental QUIC protocol» и «TLS 1.3 hybridized Kyber support» указать значение и установить значение «Enabled». Если это не помогло, можно попробовать выставить значения Disabled или комбинировать настройки, пока не заработает YouTube. Важно перезапускать браузер, чтобы сработали изменения.
Smart TV и приставки
Также некоторые пользователи сталкиваются с проблемами доступа к YouTube в высоком качестве на «умных» телевизорах, приставках и шлемах виртуальной реальности. На данный момент единственный способ решить эту проблему — раздать Wi-Fi с мобильного устройства, если на нем сервис работает без перебоев. Если на вашем смартфоне видеохостинг не работал до изменений в настройках браузера, то раздача интернета с мобильного устройства не поможет решить проблему с доступом к YouTube на других устройствах.
Следует понимать, что описанные методы не подходят всем пользователям. Для большинства из них полезными оказались GoodbyeDPI и SpoofDPI. Вполне возможно, что в будущем эти методы перестанут быть эффективными, но по состоянию на начало августа они позволяют смотреть YouTube в высоком качестве.
VPN
На первый взгляд, самый очевидный и простой вернуть YouTube прежнюю скорость — воспользоваться VPN. Однако не все платные сервисы смогут обеспечить необходимую скорость для просмотра роликов в высоком разрешении. Если же вы не готовы платить, то гарантированно не сможете пользоваться YouTube на прежней скорости. Кроме того, существует риск потери личных данных. Многие VPN-сервисы, особенно бесплатные, продают пользовательские данные и передают их третьим лицам, которые могут использовать эту информацию неизвестно как и для каких целей.
Также стоит учитывать, что при использовании VPN вы снова увидите рекламу, так как ваш IP-адрес будет привязан к другой стране, где монетизация и, соответственно, реклама не отключены, как в России. Таким образом, хотя на первый взгляд этот способ может показаться удобным, на самом деле он не так комфортен, как кажется.