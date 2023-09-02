Как выбрать хороший телевизор со Smart TV в 2023 году

Современные телевизоры на базе Smart TV оснащаются операционными системами, имеют разрешение от HD до 8K и разные типы матриц. Они занимают весь спектр ценовых категорий: от бюджетных до флагманских моделей, стоимость которых больше миллиона рублей. Как правильно выбрать умный телевизор в 2023 году и на что обратить внимание, рассказал «Газете.Ru» главный редактор «М.Клик», бренд-медиа «М.Видео», Юрий Князев.

Коротко о Smart TV

Телевизор с функцией Smart TV — это нечто среднее между компьютером и мобильным гаджетом, воплощенное в современном корпусе телевизора. Его мощность и скорость работы зависят от комплектующих, а функциональность — от предустановленной операционной системы.

Главный редактор «М.Клик», бренд-медиа «М.Видео», Юрий Князев выделил пять важных моментов, на которые стоит обратить внимание при выборе умного телевизора.

«Не стоит гнаться за большой диагональю, если телевизор размещается в маленькой комнате. Также нет смысла и в огромном разрешении, если телевизор размером с компьютерный монитор», — отметил он.

Функции по улучшению изображения могут быть полезными. Так, даже со средним по качеству дисплеем такие технологии, как HDR, могут сделать картинку гораздо лучше.

Также стоит присмотреться к моделям с поддержкой TimeShift. Не все приложения позволяют ставить на паузу или перематывать видеоряд, но с функцией TimeShift манипулировать можно даже ТВ-программами в прямом эфире.

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Отдельного внимания заслуживают телевизоры с поддержкой голосового управления, ввода и поиска, так как искать нужный фильм или видеоролик на YouTube будет удобнее, чем вручную вводить буквы с пульта.

Наконец, наличие модуля Wi-Fi не только позволяет подключать его к интернету, но также объединяет телевизор и другие устройства в единую сеть: например, для транслирования изображения со смартфона на ТВ.

По большей части телевизор со Smart TV работает так же, как и обычный, но вместе с этим он позволяет запускать тысячи приложений для просмотра онлайн-кинотеатров или играть в игры.

Размер и разрешение

«При выборе телевизора важно правильно подобрать диагональ. В идеале размер должен быть такой, чтобы между зрителем и экраном помещалось 2,5-3 его диагонали. Если от дивана до телевизора три метра, то размер экрана должен быть примерно 100-120 см (40-48 дюймов). При таком расстоянии не придется крутить головой — все грани дисплея будут находиться в поле зрения единовременно», — поделился Князев.

Также, по словам эксперта, важным остается и выбор телевизора с правильным разрешением экрана. Чем оно выше, тем меньше изображение «похоже на мозаику». Самый распространенный вариант — Full HD, чего хватит для диагонали до 40 дюймов. Но для большего размера лучше выбрать 4К-разрешение или выше.

LED или QLED?

В настоящее время самые распространенные типы подсветки экранов телевизоров — LED, QLED и OLED. Устройства с FALD-подсветкой покупать не стоит. По словам Князева, это сильно устаревший вариант.

В большинстве случаев хватит LED-телевизора, в котором для отображения картинки используются светодиоды, излучающие свет при прохождении электрического тока. Яркости и четкости такого телевизора достаточно для изображения в разрешении до 4К.

QLED является улучшенной версией технологии LED-подсветки. В таких телевизорах используется технология квантовых точек, которые светятся разными цветами в зависимости от их размера. Благодаря этому QLED-телевизоры имеют более высокую яркость, контрастность и цветопередачу по сравнению с LED.

OLED-телевизоры с жидкокристаллическим дисплеем используют отдельные светодиоды, которые в отличие от LED и QLED самостоятельно без дополнительной подсветки излучают свет разных цветов при подаче на них электрического тока. Они позволяют создавать яркое, контрастное и насыщенное изображение на экране. Такие экраны могут отображать глубокий черный цвет, так как при отображении этого цвета диод просто не светится. Однако такие телевизоры заметно дороже других, а их дисплеи могут страдать от выгорания, когда на экране «отпечатываются» логотип телеканала или другие статичные элементы.

Поэтому при поиске бюджетного решения подойдет телевизор с LED-подсветкой, а при подборе более дорогих моделей можно обратить внимание на QLED. По сравнению с LED-телевизорами они предлагают более широкий цветовой охват, более высокую яркость и контрастность, более широкие углы обзора, поддержку стандарта HDR10+.

Сейчас также активно развиваются телевизоры с матрицами QNED и mini-LED, однако их стоимость пока не позволяет называть их массовыми.

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ОС и приложения

Перед покупкой телевизора со Smart TV стоит обратить особое внимание на его операционную систему. Самая удобная и распространенная — Android TV. На таком ТВ можно скачивать приложения из Google Play и даже отечественного магазина RuStore, прямо как на смартфоне. Вторая по популярности система — WebOS, тоже весьма удобная и функциональная, но имеющая гораздо меньший набор приложений.

«Различные производители также предоставляют собственные ОС. Например, ТВ от «Сбера» или «Яндекса» предлагают самостоятельные системы, которые по функционалу не хуже базового Android, а в чем-то даже лучше. На всякий случай с набором доступных опций этих операционных систем лучше ознакомиться заранее», — предупреждает эксперт.

На Smart TV, в особенности на тех ОС, которые построены на Android, можно устанавливать приложения на любой вкус. Они позволяют настроить рабочий стол, оформив его на свое усмотрение, а при желании и вовсе поставить сторонний лаунчер. К тому же, на умном телевизоре имеется неограниченное число онлайн-кинотеатров и музыкальных плееров — RuTube, Okko, «VK Видео», YouTube, «КиноПоиск».

Однако, как признаются некоторые пользователи Smart TV на базе Android, больше всего в этой системе их привлекает возможность установить пиратские онлайн-кинотеатры с фильмами и сериалами, которые нельзя официально посмотреть в России с русской озвучкой.

Конечно же, телевизор со Smart TV может выполнять и свою прямую роль: для этого предусмотрены сотни приложений, в том числе такие, как IPTV. В них можно собирать плейлисты из тысячи каналов. Есть как бесплатные, так и платные подборки из разных телевизионных каналов.

Бренды и модели

Сейчас на российском рынке, кроме уже известных брендов Samsung, LG, Sony, Philips, есть более бюджетные, но не менее хорошие альтернативы, считает эксперт Князев. Среди производителей — Sber, «Яндекс», узбекский Artel, вернувшийся в Россию Grundig, а также уже полюбившиеся покупателям TCL, Hisense, Haier и многие другие.

Князев рекомендует ориентироваться на 43- и 50-дюймовые модели. По его словам, это «золотая середина» для просмотра кино и для игр.

«Artel UA43H3401 — стандартный телевизор диагональю 43 дюйма и разрешением Full HD на базе ОС Android. Средний размер и базовый функционал позволяют использовать его в любых помещениях: в детской комнате, небольшой гостиной и даже на кухне. При этом его можно и поставить на тумбу, и повесить при помощи кронштейна на стену. В комплекте с телевизором есть удобный пульт с голосовым управлением», — отметил эксперт.

В среднем узбекский телевизор предлагается в России по цене от 20 тыс. рублей.

Еще один 43-дюймовый телевизор, к которому рекомендует присмотреться эксперт — Hisense 43E7HQ. Его функционал аналогичен предыдущей модели за исключением того, что в Hisense используется более производительный процессор. Это значит, что телевизор сможет запускать более требовательные к железу приложения. Главное его отличие заключается в том, что он работает на технологии квантовых точек QLED, что значительно повышает качество изображения.

close 100% Пресс-служба Сбера

Как заметил корреспондент «Газеты.Ru» после изучения рынка телевизоров, одними из самых выгодных решений на сегодняшний день могут быть телевизоры Sber, так как производитель нередко устраивает акции с большими скидками на них.

Например, 50-дюймовый Sber SDX-50U4123B с 4K-разрешением можно найти на «МегаМаркете» за 24 тыс. рублей, а с учетом кэшбэка в виде бонусов «Спасибо» устройство обойдется всего в 13,6 тыс. рублей. Средняя оценка на эту модель, согласно отзывам покупателей, — 4,8 балла из 5.

В этом телевизоре Sber используется DLED-подсветка, которая отличается от обычной LED тем, что диоды распределены в ней по всей поверхности экрана. Это улучшает качество итоговой картинки по сравнению с базовой подсветкой.

Еще, по мнению Князева, стоит обратить внимание на Haier 50 Smart TV AX Pro с QLED-подсветкой. Это 50-дюймовая модель с 4К-дисплеем. Эта модель отличается от конкурентов высокой яркостью и контрастностью, тонким корпусом и минималистичным дизайном с узкими рамками с трех сторон экрана. Этот телевизор за 55 тыс. рублей работает на базе Android TV.

«TCL 55C745 — премиальная модель с большой диагональю на 55 дюймов и технологией QLED. При разрешении 4К за плавность картинки отвечает высочайшая частота обновления в 144 Гц с технологией VRR, а за насыщенность цветов — контрастность в целых 6000:1 точек. Этот телевизор отлично подойдет в том числе для консольных геймеров. Работает эта модель под управлением Google TV», — отметил Князев.

Флагманский телевизор TCL с плавным экраном можно найти в России по цене в среднем 75 тыс. рублей.

Лучше не экономить

Как показывает практика, рынок современных телевизоров со Smart TV в России насыщен и предлагает множество моделей на любой вкус и бюджет. Удивительнее всего то, что пока все вокруг дорожает, телевизоры «умнеют» и при этом дешевеют. Например, первый iPhone (2G) в 2007 году продавался за $500, а сегодня актуальная номерная линейка предлагается по цене от $800.

В то же время «древний» 19-дюймовый телевизор Samsung с HD-разрешением HD продавался в 2007 году за $530. Сейчас сопоставимое устройство от этой же компании на 43 дюйма и с 4K-разрешением предлагается за $300.

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Вероятнее всего, спад цен обусловлен снижением спроса. Люди стараются менять свои смартфоны в течение одного-двух лет из-за их быстрого устаревания, тогда как телевизор продолжит показывать любимый канал до тех пор, пока не сломается.

Поэтому при выборе телевизора по возможности лучше не экономить, так как это устройство покупается сразу на несколько лет. Особенно с учетом того, что современные устройства становятся «умнее», а требования у приложений растут. Взяв бюджетный телевизор, в котором всего 1 ГБ оперативной памяти и слабый процессор, следует быть готовым к тому, что через год-два приложение YouTube начнет вылетать из-за памяти. В конце концов, его по итогу хватит лишь на кабельное ТВ.