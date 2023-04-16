«У них бардак». Как утечка данных по S.T.A.L.K.E.R. 2 повлияла на украинских разработчиков

В начале марта 2023 года администраторы группы в VK «Вестник «Того Самого Сталкера» опубликовали более 16 ГБ внутренних данных украинской студии GSC Game World, которая разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2. В них были концепт-арты невышедшей игры, описание локаций, сценарий проекта и не только. Так администраторы хотели заставить украинскую компанию не отворачиваться от русскоязычного комьюнити S.T.A.L.K.E.R. и выпустить игру с российской локализацией. Один из авторов утечки – Даниил Нексус – дал «Газете.Ru» небольшое интервью, в котором рассказал об инсайдерах в GSC, реакции разработчиков на утечку, а также о текущем состоянии S.T.A.L.K.E.R. 2.

– Правильно ли я понимаю, что ты главный поставщик данных из GSC Game World в «Вестнике «Того Самого Сталкера» («ВТСС»)?

– По S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl? Да. Причем, я бы сказал, что не только в «ВТСС», но и во всем «сталкерском» комьюнити вообще.

– Ты стал администратором «ВТСС» только после утечки?

– Накануне утечки. Собственно, потому что я принес данные.

– Ты можешь рассказать, где ты взял данные?

– Из источников в GSC.

– Заявление GSC после утечки о том, что данные были украдены в результате взлома, как-то связано с этими источниками?

– Взлома не было, но я и моя агентура хотели, чтобы руководство студии в него поверило.

Вообще, в заявлении GSC много бреда. Они написали, что мы взяли на себя ответственность за взлом, но это ложь. В посте за 11 марта, когда мы заявили, что готовимся слить данные, и комментариях под ним, не было ни слова про взлом. И, тем более, мы не брали на себя никакой ответственности за это.

Как по мне, заявление GSC доказывает, что руководство студии не изучало инцидент, не проводило расследование и не проверяло опубликованные данные. Просто сделали вброс, чтобы была хоть какая-нибудь реакция.

– Если это был не взлом, то остается один вариант. Инфу слили инсайдеры?

– Слушай, я не могу обсуждать этот вопрос. Не хочу подставлять свою агентуру. Но я гарантирую тебе, что я в курсе происходящего в GSC. Доказательство – 16 ГБ данных по S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которые уже опубликованы.

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– Когда ты получил данные?

– Я их получал порциями. С какой даты, не скажу, но отмечу, что они мне приходили вплоть до 14 марта. То есть, когда я анонсировал утечку, у меня на руках было не все.

– Ты сразу решил, что хочешь их опубликовать?

– Нет. Я давал время GSC одуматься и смягчить свое отношение к русскоязычным геймерам. Они не выполнили условия. Я сдержал слово, – опубликовал.

– Как думаешь, почему твои инсайдеры решили подложить свинью GSC?

– Я не просто думаю, я знаю наверняка. Просто не все сотрудники компании согласны с позицией ультраправой части коллектива и одного из руководителей.

– Что ты имеешь в виду?

– То, что в 2022 году они выступили резко против русскоязычного «сталкерского» комьюнити и геймеров в целом.

– Среди разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl есть русские?

– ДНК-тесты я не делал, поэтому не знаю наверняка. Могу только сказать, что каждый день лично вижу переписки многих сотрудников GSC между собой на русском языке.

Чего уж там… Интерфейс S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (меню, настройки и т.д.) даже сейчас разрабатывается на русском языке.

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– Известно ли тебе о реакции GSC на слив данных внутри студии? Было ли собрание? Отчитывали кого-нибудь?

– Собрание было, но ничего интересного там озвучено не было.

– Это тебе неинтересно, а людям со стороны хочется знать все подробности…

– Без комментариев. Я не могу об этом говорить.

– Правильно ли я понял, что ты продолжаешь получать информацию о происходящем в GSC?

– Нет. Всю мою агентуру проверили по арийским меркам, выявили что они москали, и расстреляли.

А если без шуток, то да, информацию получаю почти каждый день.

– Изначально ты заявил, что у тебя на руках 30 ГБ утекших из GSC данных, но из них опубликованы были только 16,5 ГБ. Почему?

– Остальное попросили не публиковать люди, которые мне доверили эти данные.

– Твои инсайдеры остались довольны результатом утечки?

– Да. Скажу больше, понравилось настолько, что мы готовим новый слив.

Вполне возможно, что опубликуем оставшиеся данные и что-нибудь еще.

– После слива ты говорил, что руководство GSC закрыло доступ к файлам игры для многих сотрудников, и разработка фактически остановилась. Прошел почти месяц. Что-нибудь изменилось?

– Разработка вернулась к прежнему режиму. Они просто со временем перенесли файлы игры в другие хранилища. Не могу сказать, что они очень надежные, потому что в GSC активно пользуются публичными сервисами вроде Google Drive.

У руководства GSC началась паранойя. Они пытаются что-то улучшить с точки зрения защиты данных, но часто делают неверные шаги.

– Тебе не кажется, что в студии несколько халатно относятся к информационной безопасности?

– Ой, у них бардак. Многое работает на устной договоренности. Иногда до смешного доходит. Например, если сотрудник сказал, что его взломали, значит его взломали, никаких сомнений и проверок не будет.

– Как думаешь, с чем это связано?

– Честно, не знаю. Но, мне кажется, причина в том, что у них сроки горят. Ничего не успевается, поэтому они просто забивают на некоторые менеджерские задачи.

– В смысле «не успевается»?

– В прямом. У них релиз игры назначен на конец 2023 года. При этом я оцениваю готовность игры на 25%. До конца не сделаны ни стрельба, ни, кажется, любая другая механика. Игра может выйти хоть завтра, но в настолько страшном и обрезанном состоянии, что это будет провал.

Я думаю, если разработка продолжится в запланированном изначально режиме, релиз будет возможен только со второй половины 2024 года или даже позже.

– Зачем же они тогда так рано анонсировали игру? Хотели заработать на предзаказах?

– Понятия не имею. Знаю только то, что деньги за предзаказы GSC сможет получить в свое распоряжение только после выхода игры.

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– Как на слив ваших данных отреагировали в украинском комьюнити по «Сталкеру»?

– У ультранационалистов подгорело, а нормальные люди отреагировали позитивно. Последних, правда, было значительно меньше.

Хейтеры начали придумывать и рассказывать сказки про то, что я злой русский россиянин, что я угрожаю разработчикам и прочий бред. Но ни то, ни другое не является правдой.



– Из того, что о Heart of Chornobyl известно сегодня, можно сказать, что в игре нет проявлений русофобии...

– Я думаю, рано делать выводы. Мы слили много концептов и дизайн-документов, но что будет в финальной версии, неизвестно. Совсем не удивлюсь, если в ней будет полно русофобских шуток и отсылок.

– Ты извлек какой-нибудь профит лично для себя от всей этой истории с утечками?

— Ни рубля не получил, исключительно славу и все. Дальше тоже не буду просить денег. Если билд (имеется в виду ранняя версия игры, – прим. ред.) и буду сливать, то исключительно бесплатно.