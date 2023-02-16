«У вас генерится QR-код». Путин попросил ускорить создание цифровых паспортов для россиян

Президент Владимир Путин поддержал идею главы Минцифры Максута Шадаева ввести в России цифровые паспорта «чем быстрее, тем лучше». Такие удостоверения личности могут появиться у россиян уже в 2023 году, но, вопреки прежним заявлениям властей, они не станут полноценным аналогом бумажному паспорту. В ряде случаев старым бумажным документам альтернативы не будет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российский президент Владимир Путин поддержал предложение Минцифры провести эксперимент с использованием цифрового удостоверения на смартфоне в качестве замены паспорту. Ведомство планирует внести соответствующий документ в правительство до 1 мая.

«Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше», — подчеркнул президент на совещании с членами правительства (цитата по «Интерфаксу»).

«Такие сервисы в высшей степени востребованы и нужно просто ускорить их внедрение», — сказал Путин главе министерства Максуту Шадаеву.

Он рассказал, что на одном из недавних мероприятий разговаривал с девушкой, пожаловавшейся на сложности, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, пенсионеры и дети при оформлении карт болельщика.

Ожидается, что цифровой паспорт появится в смартфоне уже в 2023 году.

Через QR-код

Максут Шадаев рассказал президенту, как работает механизм цифрового паспорта.

«На смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерится QR-код, который вы предъявляете… И тот, кто хочет проверить у вас [паспорт], из мобильного приложения «Госуслуги» тоже через QR-код проверяет либо ваш возраст, либо Ф.И.О.», — уточнил он.

При этом бумажные паспорта останутся в ходу и в ряде случаев им не будет альтернативы. Цифровые паспорта, по словам Шадаева, россияне смогут использовать «в 80% случаев».

Ранее МВД сообщало другую информацию о том, что два паспорта россиянину иметь нельзя, а после выдачи электронных бумажные паспорта аннулируются.

Технология цифрового паспорта разрабатывалась совместно с ФСБ, и спецслужба признала ее «безопасной и достаточно защищенной».

Замороженное тестирование

МВД изначально собиралось ввести электронные паспорта в экспериментальном режиме в трех российских регионах — Москве, Подмосковье и Татарстане. Документ должен был представлять собой карту с бесконтактным чипом, на которой содержатся паспортные данные, а при желании владельца — и данные ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

Тестовый период должен был начаться в январе 2023-го. Но летом 2022-го было объявлено о заморозке эксперимента. Минцифры заявило, что «сейчас есть более серьезные насущные проблемы».

Forbes со ссылкой на источники тогда сообщал, что от электронного формата решено отказаться «по финансовым причинам». На разработку цифрового паспорта закладывалось около 20 млрд рублей инвестиций.