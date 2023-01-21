Контроль тренировок, Bluetooth-звонки и быстрая зарядка. Что умеют часы за 6 тысяч рублей

В конце 2022 года на российском рынке появились бюджетные умные часы от компании Xiaomi и Realme, ключевым нововведением в которых стало наличие GPS. Оказалось, что этот модуль не такой уж идеальный, и его работа очень сильно зависит от окружающих условий. Что еще скрывают Xiaomi Smart Band 7 Pro и Realme Watch 3 Pro, и стоит ли покупать их — в материале «Газеты.Ru».

Комплектация

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7 Pro поставляется в небольшой коробке, внутри которой лежат само устройство, инструкция и магнитная зарядка. Примечательно, что Band 7 Pro установлены в выемку внутри коробки таким образом, что, достав новый браслет, вы получаете немного погнутый ремешок, который будет выпрямляться в течение недели. Сам ремешок при этом очень плотный.

Realme Watch 3 Pro поставляется в более плоской и длинной коробке, которая чем-то напоминает упаковку Apple Watch. Внутри, кроме часов, также есть документация и магнитная площадка для зарядки. В отличие от упаковки Xiaomi ремешок часов в коробке не деформируется.

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Дизайн

Xiaomi Smart Band 7 Pro выполнены в виде браслета с довольно крупным для такого типа устройства экраном. Для обзора мы купили версию в белом цвете, и выбирать такую модель не рекомендуем, поскольку белый корпус устройства с серебристой рамкой будет сложно сочетать с другими ремешками. Но все же стоит признать, что браслет в целом выглядит дороже предшественников и многих конкурентов.

На небольшом запястье часы выглядит очень аккуратными, но пользователям с крупными кистями и пальцами будет неудобно попадать по кнопкам.

Часы Realme Watch 3 Pro выполнены уже в виде полноценных часов в квадратном корпусе. Изначально может показаться, что они массивнее и толще Xiaomi, однако разница между ними 1 мм (11 мм Xiaomi против 12 мм Realme). На среднем и большом запястьях они не выглядят несуразно.

Экран

В обоих случаях гаджеты оснащены яркими AMOLED-экранами с олеофобным покрытием, благодаря чему на поверхности практически не сохраняются отпечатки и разводы, а если и остаются, то легко стираются.

В Realme Watch 3 Pro используется 1,78-дюймовый экран с симметричными и не очень широкими рамками, однако до «безрамочности» Apple Watch им далеко. Несмотря на это, экран в этих часах работает при частоте 60 Гц, благодаря чему все анимации отрисовываются плавно в любом разделе меню. Единственное, чего не хватает экрану Realme — датчика автояркости, из-за чего приходится вручную выставлять значения яркости в зависимости от условий окружения.

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Браслет Xiaomi Band 7 Pro получил экран диагональю 1,64 дюйма. Рамки в данном случае не симметричные — сверху и по бокам они тоньше, а снизу на том же уровне, что у конкурента. Плавность дисплея заметно ниже, чем у Realme — он зависает при просмотре списка уведомлений и в некоторых других разделах меню, а иногда чувствительность сенсорного экрана и вовсе опускается до уровня телефонов начала 2010-х годов.

В приложениях Realme Link и Mi Fitness можно кастомизировать циферблаты, выбрав до четырех кастомных в Realme или до двух — в Xiaomi. Выбор больше у Band 7 Pro, однако многие из них однотипны.

Сменные ремешки

В Realme Watch 3 Pro используется стандартное для многих моделей крепление на спице, а сами ремешки шириной в 22 мм. Поэтому найти замену комплектному ремешку легко на AliExpress или отечественных площадках по доступной цене. Сам ремешок отсоединяется без каких-либо проблем.

В случае с Xiaomi Band 7 Pro не все так однозначно — тут используется специальный вид крепления, из-за чего сразу отметается совместимость с другими ремешками. Сам пластиковый фиксатор весьма жесткий, из-за чего снять ремешок — это целый квест. К тому же, не исключено, что со временем при частом снятии ремешков этот фиксатор «расшатается». Несмотря на такую особенность, найти ремешки для такого браслета также не сложно благодаря популярности гаджетов Xiaomi.

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Спортивные функции

Современные умные часы и фитнес-трекеры в основном покупаются для отслеживания физических показателей. Оба эти устройства рассматривались корреспондентом «Газеты.Ru» именно для этих целей. Если вы планируете покупать часы ради этого же, то стоит знать обо всех недостатках и преимуществах этих моделей.

Так, ключевым отличием Realme Watch 3 Pro и Xiaomi Band 7 Pro от их моделей без приставки Pro стало наличие GPS-модуля, благодаря которому устройство может строить маршрут пользователя во время тренировок — навигации при этом ни в одном из устройств не предусмотрено. GPS-модуль в них не такой мощный, как в смартфонах. Например, могут возникать проблемы при пробежке в парках или по пересеченной местности. Также в 9 из 10 случаев гаджеты не будут «видеть» вас в помещении — не стоит пугаться, часы не бракованные, просто необходимо выйти на открытую местность.

Из-за слабого модуля GPS иногда приходится ждать до 30-40 секунд, пока подключится геопозиция, и только потом начинать тренировку.

В обоих устройствах много спортивных режимов вплоть до не самых популярных занятий — например, йо-йо. Стоить иметь в виду, что в Realme почему-то нет тренировки в бассейне, а в Xiaomi этот режим есть.

По части отслеживания показателей активности все датчики в сравниваемых устройствах отлично справляются с задачей.

Прочие функции

Кроме того, что сравниваемые устройства умеют отслеживать физические показатели пользователя (пульс, уровень стресса, кислорода в крови и качество сна), они также показывают погоду. В Realme с этим никаких проблем не возникало — главное, чтобы часы синхронизировались со смартфоном, на котором установлено приложение Realme Link. В случае с Xiaomi есть один раздражающий фактор — в день может приходить до 30 уведомлений, например, о «желтом уровне опасности» из-за усиления ветра и прочих условий. Учитывая, что на Band 7 Pro нельзя выбрать слабую вибрацию при уведомлениях, это со временем надоедает.

Единственное решение проблемы на данный момент — полный отказ от просмотра погоды.

Также стоит отметить, что в Realme Watch 3 Pro есть боковая кнопка, которая работает как вход в меню приложений и как кнопка «Назад». В Xiaomi Band 7 Pro все управление построено на жестах и при небольшом экране такой вид управления не всегда удобен.

Вместе с тем в Realme Watch 3 Pro есть встроенный динамик и микрофон, благодаря чему часы в связке со смартфоном могут выступать гарнитурой с громкоговорителем. Причем с них напрямую можно звонить — для этого предусмотрен номеронабиратель.

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В некоторых сценариях это бывает удобно, например, можно ответить на звонок, когда мокрые руки, не боясь навредить основному устройству, так как часы защищены от пыли и воды по стандарту IP68.

Xiaomi умеет лишь сбрасывать звонки или отсылать быстрые заготовки в виде СМС. Они защищены только от воды по стандарту 5 ATM.

Скрытые недостатки в ПО

Браслет Xiaomi Band 7 Pro получил поддержку голосового ассистента Amazon Alexa, который в российском регионе не работает. При этом его никак нельзя убрать из меню приложений. В браслете Xiaomi не хватает возможности удаления приложений из переполненного списка — можно лишь сместить ненужные в самый низ меню. В Realme такая функция есть.

Также стоит отметить очень неприятный для глаз шрифт в Xiaomi и перенос текста со строчки в обоих устройствах. Из-за меньшего размера экрана в Xiaomi такое встречается чаще.

Обе модели умеют отображать уведомления со всех установленных на смартфоне приложений, которые можно выбрать заранее в приложениях Realme Link и Mi Fitness.

Стоит отметить, что изображения, аватары отправителей и смайлики из мессенджеров на экране не видны.

Показывается лишь часть текста, название приложения и имя отправителя.

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Аккумулятор

Производители обещают до 10 и 12 дней автономной работы для Realme и Xiaomi соответственно. Однако, если включать все функции, в том числе Always-On Display, то часы «живут» заметно меньше. В обоих случаях это 6-7 дней работы, — впрочем, это тоже хороший результат.

Но есть приятное преимущество Realme Watch 3 Pro перед Xiaomi Smart Band 7 Pro — это функция экстремального энергосбережения, при котором устройство превращается в самые обычные часы, отображающие время. Полезная функция, которая отложит отключение гаджета, если нет возможности его зарядить.

В обоих случаях часы заряжаются достаточно быстро — за час. В Realme используется магнитная площадка под часы, а Xiaomi предлагает заряжать браслет с помощью магнитного коннектора. Решение от Realme удобнее, так пользователь сразу видит, где расположены контакты, а у Xiaomi иногда можно ошибиться полюсом, из-за чего зарядка отталкивается от часов. Недостаток в обоих случаях — неразъемные зарядки, из-за чего при повреждении провода придется менять все устройство целиком.

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Вывод

Браслет Xiaomi Smart Band 7 Pro получился очень спорным. Главные его отличия — экран больше, чем в базовой версии, появился GPS-модуль. Но это не дает каких-либо преимуществ. Дисплей все равно кажется неудобным, а GPS работает не идеально. При этом глобальная модель лишена NFC-чипа, который есть в китайской версии.

Появление Mir Pay и других аналогов могло бы оправдать эту покупку за 6 тыс. руб.

Realme Watch 3 Pro — хорошие часы, которые на фоне Xiaomi Smart Band 7 Pro смотрятся выгоднее благодаря большей защите, лучшему экрану и наличию динамика. Недостатками модели для многих станет отсутствие NFC-чипа, автояркости и слабенький GPS, однако по цене в 5,5 тыс. руб. в рознице они смотрятся выигрышнее на фоне многих других конкурентов, которые, предлагая идентичный функционал, зачастую стоят вдвое больше.