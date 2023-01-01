S.T.A.L.K.E.R. 2, Atomic Heart и еще пять игр, которые нельзя пропускать в 2023 году

Наступил новый год, пора не только доедать прошлогодние салаты, но и заканчивать прохождение «старых» игр, чтобы подготовиться к новому сезону крупных релизов. «Газета.Ru» рассказывает о семи играх, которые наверняка станут самым обсуждаемыми проектами 2023 года.

Hogwarts Legacy

Дата релиза: 10 февраля

Платформы: PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Windows

Разработчики: Avalanche Studios

close 100% Hogwarts Legacy Avalanche Studios

«Гарри Поттер» – одна из самых успешных медиафраншиз текущего тысячелетия. Книги и фильмы по ней волшебным образом принесли создателям огромные суммы. Однако видеоигры до сих пор остаются нишей, где франшиза так и не раскрыла свой потенциал. Hogwarts Legacy же – это первый крупнобюджетный проект во вселенной «Гарри Поттера», который, судя по всему, закроет этот пробел.

Действия Hogwarts Legacy развернутся задолго до событий книг и фильмов, следовательно сам Гарри и его друзья в игре не появятся. Впрочем, фансервиса (атрибутов вымышленного мира, знакомого поклонникам книг и фильмов – «Газета.Ru») в игре все равно будет предостаточно, что можно заметить даже по трейлерам.

Основным местом действия выступит знакомый зрителям и читателям замок Хогвартс. Также события Hogwarts Legacy затронут Запретный лес, банк «Гринготтс» и деревню Хогсмид. Игрок возьмет на себя роль начинающего волшебника, которому предстоит выбрать один из четырех факультетов и освоить навыки магии и зельеварения. Антагонистами в игре выступят темные волшебники, гоблины и плохая успеваемость.

Atomic Heart

Дата релиза: 21 февраля 2023 года

Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows

Разработчики: Mundfish

close 100% Atomic Heart Mundfish

Первый российский проект с мировым уровнем продакшна Atomic Heart сквозь пот, кровь и пиксели наконец-то приблизился к релизу. Atomic Heart – это шутер, действие которого развернется в альтернативной вселенной. В ней СССР не распался, а советские ученые научились строить не только танки и железные дороги, но и роботов.

По версии игры, в отличие от сельхозтехники роботов в идеальном СССР покорить не смогли, – в какой-то момент они восстали против советского народа. Игроку в роли агента КГБ Сергея Нечаева предстоит отправиться в секретную лабораторию, где роботы впервые отклонились от курса партии, и разобраться в причинах непокорности машин.

В общем, Atomic Heart – это гремучая смесь ностальгии по СССР, научной фантастики и треков Аллы Пугачевой. Вдвойне интригует тот факт, что делают Atomic Heart в России, где ранее еще никогда не создавались настоящие игровые блокбастеры.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Дата релиза: 26 мая 2023 года

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows

Разработчики: Rocksteady Studios

close 100% Suicide Squad: Kill the Justice League Rocksteady Studios

Фильм 2016 года про суперзлодеев на службе добра «Отряд самоубийц», мягко говоря, оказался посредственным. Тем не менее, он сделал важную вещь – увеличил популярность антигероев в поп-культуре, которую сегодня продолжают эксплуатировать как кинематографисты, так и разработчики игр. Очередной сценой, на которой подонки изобразят спасение мира, станет Suicide Squad: Kill the Justice League.

Игроку предстоит от лица королевы безумия Харли Квинн возглавить отряд отпетых злодеев, которых под угрозой смерти заставили служить вере и правде. Кроме Квинн в него вошли киллер Дэдшот, телепортирующийся алкоголик Капитан Бумеранг и говорящая рыба Король Акул. Всем им, по сюжету, предстоит расправиться с загипнотизированной космическим злодеем Лигой справедливости.

Разработкой Suicide Squad: Kill the Justice League занимается студия Rocksteady, известная прежде всего серией игр Batman: Arkham, которая многими считается лучшей игровой адаптацией комиксов.

Diablo IV

Дата релиза: 6 июня 2023 года

Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows

Разработчики: Blizzard Entertainment

close 100% Diablo IV Blizzard Entertainment

Diablo остается единственной серией игр, запущенной золотым составом Blizzard, которая продолжает развиваться. В отличие от StarCraft и WarCraft эта серия успела продвинуться дальше третьей части.

Diablo представляет собой родоначальницу жанра экшен-RPG (жанр, основными атрибутами которого являются сюжет, расширение возможностей персонажа посредством получения опыта за убийство врагов, а также использование различных доспехов и оружия – «Газета.Ru»). Именно с выходом Diablo в 1996 году RPG-игры перестали быть душной графоманией для думеров и превратились в понятные всем брутальные боевики с кровавыми побоищами на мечах и посохах.

В третьей части Diablo отошла в сторону от готической мрачности оригинала в сторону антуража восточных сказок. Многими фанатами серии такие перемены были восприняты в штыки. Судя по всему, до разработчиков Blizzard штыки эти дотянулись и больно их укололи, потому что с выходом четвертой части серия вернется к истокам. В Diablo IV вернутся декалитры крови, отвратительные исчадия ада, а также темные подземелья, от прохождения которых подкатывает ком к горлу.

Starfield

Дата релиза: первая половина 2023 года

Платформы: Xbox Series X|S, Windows

Разработчики: Bethesda Game Studios

close 100% Starfield Bethesda Game Studios

Студия Bethesda славится тем, что в ее игры можно играть почти бесконечно и при этом постоянно находить в них что-то новое, даже несмотря на отсутствие онлайн-режимов. Особенно ярко в этом амплуа выступает величайшая RPG всех времен – The Elder Scrolls V: Skyrim. Игре более 10 лет, а игроки до сих пор продолжают находить в ней ранее не открытый контент и вдохновение для новых мемов. Это при том, что по всему в миру в нее успели поиграть как минимум 30 млн человек.

Starfield – это игра в том же жанре и от тех же разработчиков, но уже в сеттинге научной фантастики, а не средневекового фэнтези. В ней игроку предстоит выступить в роли исследователя космоса, который путешествует от планеты к планете, изучать новые миры и зачищать их от врагов, если таковые найдутся. Попутно придется перебрать тонны оружия и брони, познакомиться с сотнями персонажей и изучить десятки навыков.

Starfield – это Skyrim в космосе, и об этом открыто говорят даже сами разработчики. Скорее всего, игра будет продаваться десятилетиями — такова магия игр Bethesda.

Hollow Knight: Silksong

Дата релиза: первая половина 2023 года

Платформы: Linux, macOS, Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Разработчики: Team Cherry

close 100% Hollow Knight: Silksong Team Cherry

Инди-игры, то есть проекты созданные и выпущенные без финансовой и маркетинговой поддержки издателей, хороши тем, что над ними всегда корпят максимально мотивированные творческими идеями энтузиасты, над которыми не стоят продюсеры и инвесторы, диктующие, что нужно сделать, чтобы игра в первую очередь получилась продаваемой, а не хорошей.

Одним из таких проектов в 2017 году стала игра Hollow Knight, двухмерный платформер от дуэта разработчиков, творящих под вывеской Team Cherry. Как и большинство других художников, Уильям Пеллен и Ари Гибсон являются по-хорошему «чокнутыми» ребятами. Вдвоем они сделали игру в сложном жанре метроидвания (жанр, в котором упор делается на постепенное исследование игрового мира, доступ к некоторым областям которого ограничивается сюжетом – «Газета.Ru»). Hollow Knight оказалась настолько безупречной, что многие считают ее лучше самой Metroid, игры от Nintendo, в честь которой когда и назвали целый жанр.

Silksong – это продолжение Hollow Knight. В ней игроку придется снова спасти королевство жуков Холлоунест от древнего зла. Правда, в этот раз управлять придется не безымянным рыцарем из первой части, а его боевой подругой Hornet, которая, может быть, и слабее, но заметно быстрее и смекалистее.

Судя по трейлерам, Silksong окажется ничуть не хуже оригинальной Hollow Knight, а это значит, что уже сейчас Silksong претендует на звание лучшей инди-игры 2023 года.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Дата релиза: декабрь 2023 года

Платформы: Xbox Series X|S, Windows

Разработчики: GSC Game World

close 100% S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2 – это продолжение оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. В принципе, на этом презентацию игры можно и заканчивать – настолько всем известны Стрелок, Сидорович, а также фразы «иди своей дорогой, сталкер» и «я маслину поймал».

Если же описывать игру более предметно, то S.T.A.L.K.E.R. – это одна из главных приключенческих игр XXI века, в которой как нигде лучше удается почувствовать себя первооткрывателем, выступившим один на один против извращенной радиацией природы. В ней для изучения доступен открытый мир с массой заброшенных научных и промышленных объектов СССР, а также кочующими мутантами, анархистами и такими же, как главный герой, авантюристами.

Про S.T.A.L.K.E.R 2 известно преступно мало подробностей. Однако, это почти не расстраивает, ведь если игра подарит хотя бы половину тех впечатлений, которые продолжает дарить оригинальная S.T.A.L.K.E.R, то это уже будет победа. А надежда на это есть, ведь разработкой сиквела занимается все та же украинская студия GSC Game World.