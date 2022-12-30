Экран-водопад, флагманское «железо» и качественные камеры. Какой смартфон купить за 45 тысяч

Китайские производители смартфонов продолжают осваивать российский рынок, поставляя субфлагманские и флагманские модели. «Газета.Ru» протестировала новинки Tecno Phantom X2 и Honor 70, которые получили качественные экраны со скругленными гранями, интересные камеры, необычный дизайн и мощные процессоры. Какой смартфон выбрать при бюджете 45 тысяч рублей — узнайте в нашем обзоре.

Комплектация

Начать стоит с коробки Tecno Phantom X2, так как этот смартфон начинает удивлять еще с распаковки. Во-первых, вместо привычной прямоугольной упаковки в виде «кирпича» смартфон поставляется в квадратной плоской коробке увеличенного размера. Во-вторых, для того, чтобы достать ее содержимое, нужно потянуть за шелковую ленточку — сейчас такое встречается нечасто. В-третьих, удивляет содержимое — зарядный блок на 45 Вт и кабель упакованы в отдельные коробки, а под смартфоном прячется качественный и необычный комплектный чехол из экокожи со «встроенным» держателем, позволяющим установить смартфон в альбомной ориентации для просмотра фильма.

Чего не хватает этому смартфону, так это защитной пленки — она не нанесена ни на экран, ни спрятана в коробке. Учитывая, что тут используется экран с закруглениями, разбить его будет не только обидно, но и дорого, ведь ремонт, скорее всего, влетит в копеечку.

С комплектацией Honor 70 все очень просто — в коробке можно обнаружить смартфон, зарядное устройство и кабель USB-C. Это нетипично для китайского смартфона, — он не предлагает даже самого базового прозрачного комплектного чехла, поэтому о защите следует позаботиться заранее. Защитной пленки у Honor 70 так же нет.

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Дизайн

В Honor 70 используется «привычный» для смартфонов бренда дизайн, полюбившийся фанатам еще со времен Honor 50. И к нему сложно придраться — устройство выглядит красиво, хорошо лежит в руке, а закругленные грани экрана не впиваются в ладони. Однако к эргономике все же есть пару вопросов: при своих немаленьких размерах Honor 70 весит всего 178 граммов, из-за чего он ощущается невесомым. Кому-то это покажется преимуществом, а кому-то недостатком.

Также стоит отметить, что в зависимости от цвета различаются и материалы корпуса — это может быть матовое стекло или, как в нашем случае, глянцевое, которое с первой же секунды «собирает» отпечатки.

Из-за отсутствия комплектного чехла его придется очень часто протирать.

Tecno Phantom X2 ощущается в руке как Samsung Galaxy S22 Ultra — такой же большой и в меру тяжелый. Шероховатая задняя панель выполнена из пластика, на котором отпечатки незаметны. Поначалу дизайн смартфона кажется несуразным, в особенности его огромный блок камер, однако спустя некоторое время использования к его внешнему виду привыкаешь и даже воспринимаешь, как нечто оригинальное.

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Экран

В Tecno Phantom X2 установлена 6,8-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Боковые грани смартфона закругленные, и за неделю тестирования фантомных нажатий замечено не было. В настройках экрана также предусмотрено меню отображения цветов, позволяющее выбрать два профиля: «Яркие цвета» и «Оригинальный цвет». Выбор можно дополнить, назначив холодные оттенки, теплые или значение по умолчанию.

Единственное, к чему можно придраться в экране Phantom X2, так это к верхней и нижней рамкам — они небольшие и симметричные, но во флагманских моделях, как правило, ожидаешь увидеть более узкие рамки.

Honor 70 оснащен чуть меньшим OLED-экраном диагональю 6,67 дюйма. Дисплей с разрешением Full HD+ также получил поддержку высокой частоты обновления изображения 120 Гц и закругленные грани, известные также как «экран-водопад». В отличие от Tecno тут доступна более точная калибровка цветов, а рамки получились немного уже.

Оболочка

Honor 70 работает под управлением Android 12 с установленной поверх фирменной оболочкой Magic UI 6.1. Это очень стабильная и плавная прошивка, в которой каждое действие сопровождается приятной анимацией. Она также дополнена множеством функций, которые особенно понравятся владельцам других гаджетов Honor. Так, например, Honor Share позволит быстро передавать файлы на другие устройства бренда без использования интернета.

Единственное, что может смутить пользователей в Magic UI — не всегда интуитивно понятный интерфейс приложения камеры. Так, чтобы просмотреть дополнительные режимы съемки, следует пролистать до самого края меню до раздела «Еще». Также странным показалось и то, что для выбора разрешения и фреймрейта видеосъемки приходится открывать настройки — во многих смартфонах, в том числе и Tecno, это делается в одно нажатие.

Tecno Phantom X2 также получил Android 12 с фирменной системой HiOS 12. Это отзывчивая и функциональная оболочка, которая собрала в себе очень много «фишек», среди которых хочется выделить «Турбо соцсеть». Среди возможностей этой функции — запись на диктофон разговоров в WhatsApp. Вероятно, Tecno стоит также добавить туда поддержку Telegram. К интуитивности системы вопросов нет — все элементы расположены там, где их и ожидаешь найти.

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Производительность

Несмотря на то, что между Honor 70 и Tecno Phantom X2 в модификациях 8/256 ГБ разница в цене достигает всего 5 тыс. руб., в плане производительности между ними целая пропасть.

Honor 70 оснащен среднебюджетным и весьма производительным чипом Qualcomm Snapdragon 778G+. Данный чипсет выполнен по 6-нм техпроцессу и выдает вполне хороший результат в играх и бенчмарках. Смартфон без особых проблем справляется с PUBG Mobile на высоких настройках и даже не перегревается в Genshin Impact, показывая редкие проседания при выставленных средних настройках графики.

Tecno Phantom X2 в свою очередь предлагает флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9000, который собран по 4-нм техпроцессу. Это намного более производительное решение, которое без проблем справляется с теми же PUBG Mobile и Genshin Impact на высоких настройках графики. На удивление, чип не перегревается в ресурсоемких задачах и играх, что сейчас редкость для мощных флагманов.

С решением базовых задач оба устройства также справляются, однако только в случае с Phantom X2 можно с уверенностью сказать, что его «железа» хватит еще на несколько лет использования. Разницу между двумя смартфонами можно увидеть на примерах прохождения бенчмарков. Так, в Geekbench 5 Honor 70 набрал 817 и 2899 баллов в тестах Single-Core и Multi-Core, в то время как Tecno — 1224 и 3991 соответственно.

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Камеры

Tecno Phantom X2 оснастили системой камер с основным 64-мегапиксельным RGBW-сенсором с оптической стабилизацией (OIS), ультраширокоугольным модулем на 13 Мп с автофокусом и модулем для эффекта боке на 2 Мп.

Honor 70 получил главную камеру на 54 Мп, дополненную ультраширокоугольным сенсором с разрешением 50 Мп и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Главная камера в Phantom X2 выигрывает у Honor в сценариях с недостаточным освещением — снимки не получаются пересвеченными, но при этом на кадре можно разглядеть больше деталей, и сама картинка кажется «живой» из-за высокой контрастности.

Во время фотосъемки днем или в помещении при хорошем освещении Phantom X2 также делает более контрастные снимки, которые уже «готовы» для загрузки в соцсети, однако некоторых может смутить излишняя резкость картинки — в Honor изображение в этом плане выходит более мягким. Между тем, Honor 70 уступает Phantom X2 из-за отсутствия OIS — снять четкое фото во время ходьбы или с рук лучше получается у смартфона Tecno.

Ультраширокоугольная камера в Honor 70 получила более широкий угол по сравнению с Tecno, из-за чего в кадр попадают больше деталей. При этом Tecno делает более контрастные снимки.

В плане видеосъемки Phantom X2 также удивил широким выбором режимов — смартфон умеет снимать вплоть до 4K при 60 FPS, в то время как для Honor 70 максимально возможный формат — 4K 30 FPS. Также камнем преткновения для Honor стало отсутствие оптической стабилизации, из-за чего съемка с рук или во время ходьбы сопровождается подергиваниями, чего нет в Tecno Phantom X2.

Однако за что стоит похвалить Honor, так это за возможность перехода с основной камеры на ультраширокую и обратно прямо во время съемки в формате FullHD 30 FPS — такой возможности у Tecno не предусмотрено.

В Honor 70 и Tecno Phantom X2 установлены 32-мегапиксельные селфи-камеры. Оба устройства выдают хороший результат с отличием лишь в обработке итоговых снимков — у Honor более холодные фотографии, а у Tecno — более теплые. Сравниваемые смартфоны способны писать видео на фронтальные камеры в FullHD при 60 кадрах в секунду. Также хочется отметить наличие фронтального фонарика-вспышки у Tecno, что также положительно сказывается на качестве фото, но иногда слепит глаза.

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Особенности

Неприятной особенностью для владельцев Tecno Phantom X2 и Honor 70 может оказаться монозвук, что странно как минимум для Tecno, который позиционируется как флагман. Производители также не позаботились об установке линейных вибромоторчиков — и в Tecno, и в Honor используется «обычное» дребезжащее вибро.

Стоит отметить, что Honor и Tecno явно сознательно шли на некоторые жертвы, так как укомплектовать устройства всеми флагманскими фишками, в том числе качественными экранами, камерами и производительным «железом», сохранив низкий ценник, невозможно.

Касательно других особенностей хочется выделить наличие NFC, благодаря чему в смартфонах поддерживается бесконтактная оплата через Mir Pay, SberPay и другие сервисы.

Также стоит учитывать, что в Tecno Phantom X2 и Honor 70 не предусмотрена возможность расширения памяти с помощью карт памяти.

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Аккумулятор

Honor 70 оснащен аккумулятором емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, в то время как Tecno Phantom X2 получил батарею на 5160 мАч с зарядкой на 45 Вт. Несмотря на заметную разницу, оба устройства практически одинаково восполняют заряд — за 50 и 60 минут для Honor и Tecno соответственно.

Сравниваемые смартфоны способны проработать от полного заряда аккумулятора в течение 6-7 часов активного экрана, чего точно хватит на один день использования. Определить одного лидера в данном случае невозможно — оба показывают хороший результат.

Вывод

Флагманский смартфон Tecno получился очень необычным — он «кричит» о своей нетипичности, начиная с коробки и заканчивая оригинальным дизайном устройства. Компания смогла передать большую часть флагманского опыта за скромный по меркам флагмана ценник — смартфон с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти доступен по цене в 45 тыс. руб. Однако без минусов не обошлось, хоть они и не такие серьезные.

При этом Honor 70, который в модификации 8/256 ГБ доступен в рознице за 41,5 тыс. руб. во многом похож с Phantom X2. Смартфон от Honor повторяет некоторые недостатки Tecno, дополняя их неплохим, но менее производительным железом.