Часы с датчиком ЭКГ, колонка с экраном и новые iPhone: чего ждать от презентации Apple

Уже 7 сентября Apple проведет мероприятие Far Out, на котором покажет новые смартфоны линейки iPhone 14. Однако смартфоны — это далеко не все, что приготовила корпорация Тима Кука. «Газета.Ru» собрала последние слухи и утечки о готовящейся презентации, чтобы рассказать, чем еще может удивить IT-гигант из Купертино.

iPhone 14

«Звездой» предстоящего мероприятия Apple станет линейка смартфонов компании — iPhone 14. В этом году Apple представит сразу четыре модели: iPhone 14, iPhone 14 с большим экраном, а также флагманы iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Базовым смартфоном компании станет iPhone 14 с 6,1-дюймовым дисплеем и привычным вырезом-челкой. Если верить утечкам, основным отличием новинки от прошлогодних моделей станет увеличенный с 4 до 6 ГБ объем оперативной памяти. При этом за производительность в смартфоне 2022 года будет отвечать слегка улучшенный чип Apple A15 Bionic, который использовался в прошлогодних флагманах.

Основные нововведения Apple припасла для моделей iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Первый получит 6,1-дюймовый дисплей, а второй — экран с диагональю 6,7 дюйма. Технические характеристики обеих моделей при этом будут совпадать. Флагманские версии новых смартфонов впервые в истории iPhone предложат основную камеру на 48 Мп и возможностью видеосъемки в разрешении 8K. Кроме того, вырез под фронтальную камеру, известный как «челка», будет заменен на новый, который в сети уже прозвали «пилюлей». Вместе с тем новинкой станет чипсет Apple A16 и функция Always-On-Display.

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Apple Watch

Инсайдеры утверждают, что вместе с iPhone Apple покажет целых три версии фирменных умных часов — Apple Watch 8, Apple Watch SE и совершенно новые Apple Watch Pro.

Apple Watch 8 унаследуют дизайн предшественников и получат экран с диагональю 41 или 45 мм. Предполагается, что новинка научится отслеживать температуру тела пользователя, как новейшие смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5.

Apple Watch SE второго поколения будут выполнены в размерах 40 и 44 мм. Они получат оптический датчик сердечного ритма и датчик ЭКГ. Бюджетную новинку также научат работать с функцией Always-On-Display.

Совершенно новыми часами станут Apple Watch Pro. Они получат увеличенный до 50 мм размер экрана и титановый корпус. Часы сделали надежнее для использования в экстремальных условиях. Кроме функций и характеристик, аналогичных стандартным Apple Watch 8, Pro-модель получит новый датчик температуры, кардиомонитор и сенсор отслеживания уровня кислорода в крови (SpO2).

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AirPods Pro

Согласно многочисленным утечкам, спустя три года Apple все же обновит популярные наушники AirPods Pro, слухи о чем ходят уже давно.

Предполагается, что наушники будут поддерживать Bluetooth 5.2, а также аудиокодек Apple Lossless Audio Codec, который улучшит не только качество звука, но и подключение аксессуара к смартфону.

Вместе с тем наушникам сохранили дизайн, однако зарядный кейс может получить небольшое нововведение в виде динамика и отверстия для него. Громкоговоритель будет помогать пользователям искать аксессуар в случае утери. Также ожидается, что вместо фирменного разъема Lightning наушники оснастят портом USB Type-C.

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iPad 10

Если верить слухам, Apple окончательно откажется от старого дизайна планшетов в базовом iPad 10-го поколения. Планшет позаимствует дизайн более дорогой модели iPad Air, разместив сканер отпечатков пальцев Touch ID на боковой кнопке включения, сделав экран «безрамочным». Кроме того, iPad тоже полностью откажется от Lightning в пользу USB Type-C.

Вместе с тем ожидается, что Apple добавит во флагманские планшеты iPad Pro компьютерный процессор M2. iPad Pro на базе M2, согласно утечкам, впервые получит поддержку беспроводной зарядки, а экран старшей модели будет увеличен до 14 или даже 15 дюймов.

Однако из-за переноса релиза iPadOS 16, который впервые выйдет отдельно от iOS, шанс выхода в сентябре новых планшетов от Apple малы. Вероятнее всего, их презентация состоится в октябре, что совпадает с датой выпуска отложенной iPadOS.

Компьютеры Apple

Apple намерена перевести на новейший процессор M2 даже Mac mini, компьютер малого форм-фактора. Некоторые инсайдеры утверждают, что, помимо нового чипсета, мини-компьютер получит и новый дизайн. Однако подробностей о нем мало.

Несмотря на слухи относительно даты презентации устройства, аналитик Мин-Чи Куо считает вероятность появления Mac mini в сентябре довольно низкой.

Почти два года назад Apple представила производительный системный блок Mac Pro, который обещала обновить в следующие 24 месяца. Так, журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией, согласно которой, Apple готовит самый производительный процессор семейства Silicon — M2 Extreme, который разрабатывается для Mac Pro.

Однако мнения на этот счет разделились — компания все еще не представила M2 Max и M2 Ultra, чтобы перейти к ультимативному решению. При этом на счету у компании уже есть достаточно производительный компьютер Mac Studio на базе M1 Max и M1 Ultra. В связи с этим есть большая вероятность, что релиз Mac Pro состоится не раньше 2023 года.

Сейчас в модельном ряду Apple имеется лишь один моноблок семейства iMac — это 24-дюймовая модель на базе чипа M1. Согласно многочисленным утечкам, Apple готовит к выходу 27-дюймовый iMac Pro, у которого также будет более производительное решение в виде чипа M2, M2 Max или Ultra.

Но несмотря на все слухи, само существование этого компьютера под вопросом.

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ТВ-приставка и колонка

В сентябре Apple может представить обновленную приставку Apple TV 4K, которую предложат по цене ниже, чем стоили ее предшественники. При этом какой-либо подробной информации об этом устройстве нет. Есть мнение, что Apple может даже не упоминать об устройстве на презентации, выпустив на своем сайте скромный релиз прямо перед стартом продаж.

В сети также встречается немало слухов относительно следующей итерации умной колонки Apple HomePod. Предполагается, что на новой модели будет экран, который позволит управлять не только медиатекой, но и элементами умного дома. Учитывая, что планшеты iPad с новой версией iPadOS 16 лишатся возможности управления умным домой через HomeKit, эти домыслы выглядят правдоподобно.

При этом некоторые аналитики и журналисты уверены, что в связи с презентацией iPhone 14 умная колонка не получит должного внимания, из-за чего Apple может перенести ее анонс.

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Гарнитура смешанной реальности

Хотя какой-либо официальной информации со стороны Apple нет, пользователи сети уже давно обсуждают AR/VR-гарнитуру, над которой не первый год работает компания Тима Кука.

Согласно последним утечкам, первая модель в скором времени поступит в ограниченное производство. Сначала устройство смогут получить разработчики, и только спустя год гарнитура станет доступна массовому покупателю.

Утверждается, что устройство могут показать на презентации 7 сентября. Однако более вероятной датой анонса данного устройства выглядит июнь 2023 года — месяц проведения конференции для разработчиков WWDC.