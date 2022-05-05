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Технологии

Кабель по цене смартфона. Поклонников Apple взбесил провод за 10 тысяч рублей

Специалист Самойленко объяснил, что кабель от Apple за 10 тыс. руб. должен стоить вдвое дешевле

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Apple
Пользователям компьютеров Mac предложили новый аксессуар — кабель Thunderbolt 4. Однако мнения людей по новинке от Apple разделились. Некоторые пользователи посчитали стоимость провода в 10 тыс. руб. оправданной. Большинство же уверены — кабель не может продаваться по такой высокой цене. О том, может ли провод для передачи данных стоить так дорого — в материале «Газеты.Ru».

Противоречивая реакция

Поклонникам Apple предложили потратить $159 (около 10,5 тыс. руб. по текущему курсу) на трехметровый USB-кабель для передачи данных и вывода видеосигнала. Аксессуар уже доступен для покупки в официальном онлайн-магазине IT-гиганта.

Исключительность Apple Thunderbolt 4 Pro в его длине — она составляет три метра. Производители аналогов, включая Belkin, CalDigit и CableMatters, продают аксессуары меньшей длины. Однако их «шнуры» Thunderbolt 4 можно приобрести и по более выгодной цене — от $57 до $130.

Поклонники компании из Купертино неоднозначно отреагировали на такой анонс. Некоторых взбесило то, какую цену Apple требует за дополнительный провод. По их мнению, стоимость кабеля сравнима с ценами на бюджетные смартфоны.

«Что за завышенная цена у этого куска кабеля», — написал swordart22 в соцсети Twitter. По мнению RainWzrd, в Apple давно практикуют завышенные цены на аксессуары, и владельцы гаджетов компании готовы переплачивать. «Apple стрижет деньги со своих клиентов, а те и рады», — констатировал он.

Более категорично отреагировал на новинку юзер Trevenclaw. »$160 за гребаный кабель, идите вы к черту!» — написал автор.

Пользователь AroundTheWerd рассказал, что имеет опыт покупки качественных кабелей такого формата за меньшие деньги. «Те, кто говорят, что тут нет завышенной цены, слепо скупают гаджеты от Apple и молятся на могиле Стива Джобса», — написал он.

«Если бы люди не покупали это, то Apple была бы вынуждена снизить цену, но некоторые готовы заплатить любую цену, которую укажет Apple», — констатировал psychodad39.

Были и те, кто посчитали, что «яблочники» не слишком завысили цену на свой аксессуар. По мнению Countable_Newt, провод Thunderbolt 4 стоит примерно $40-45 за метр. Его поддержал пользователь SloanWorkshop. «Не существует дешевых кабелей Thunderbolt 4, и на то есть причины», — уверен он.

Хейтеров стоимости кабеля высмеял пользователь WilliamFaix. По его мнению, люди готовы заплатить и большие суммы за HDMI-кабель для подключения приставки к телевизору с высоким разрешением, но считают завышенной цену за провод Thunderbolt 4.

Сколько стоит на самом деле

Кабель Thunderbolt 4 — еще один пример того, как Apple уже не в первый раз выпускает на рынок новинку, которая откровенно является маркетинговой уловкой, заявил «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

По его словам, в релизе компании указано, что высокая стоимость кабеля обоснована высококачественной плетеной конструкцией, которая предотвращает скручивание и поддерживает передачу данных.

«Вряд ли кого-то из покупателей, кроме ярых приверженцев продукции именно «яблочной» компании, такие объяснения устроят», — посчитал он. Самойленко отметил, что на рынке есть альтернативы, гораздо более доступные по цене.

Например, компания OWC предлагает кабели Thunderbolt 4 длиной 0,7 метра за $24, один метр — за $34, а два метра — за $57.

По оценке специалиста, продажа аксессуаров приносит компаниям почти 30% прибыли, поэтому новинки так часто и появляются. «На аксессуарах компании имеют более высокую маржу, чем на продаже основного товара», — уверен он.

Эксперт пояснил, что зачастую для совершения дополнительных приобретений используется следующий принцип: основной товар (смартфон или другой гаджет) может по цене быть средним по рынку, а аксессуар (особенно, если грамотно преподнести) будет значительно дороже аналогов.

«Для Apple действует тот же подход: его новый кабель может стоить примерно столько же, сколько у конкурентов — порядка $65-70 (4,5-5 тыс. руб.). В два раза меньше заявленной цены», — рассказал Самойленко.

Он заключил, что такая политика IT-гиганта связана с тем, что покупателей техники Apple приучили очень сильно переплачивать за бренд.

Кабель Thunderbolt 4 можно использовать для подключения к компьютерам Mac, оснащенных одноименными портами Thunderbolt, а также к мониторам Apple Studio Display и Pro Display XDR.

В апреле 2020 года Apple высмеяли за то, что компания представила комплект колесиков для компьютера Mac Pro за $700. В социальных сетях отметили, что за те же деньги можно было приобрести комплект колес для автомобиля или смартфон iPhone.

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