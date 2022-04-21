На Android запретят тайно записывать звонки. Как обойти ограничение

Компания Google объявила, что с 11 мая удалит из Play Store все приложения, позволяющие вести запись телефонных разговоров. Как продолжить записывать звонки, законно ли это в России и что будет с уже установленными сервисами — в материале «Газеты.Ru».

Новые запреты от Google

Американская компания Google объяснила грядущее удаление приложений заботой о безопасности пользователей, а также тем, что законы, регулирующие запись звонков, разнятся в зависимости от региона.

Впервые Google заблокировала запись звонков по умолчанию в смартфонах на базе Android 9. Чтобы обойти это ограничение, пользователи устанавливали сторонние приложения из Play Store, в которых используются API специальных возможностей для записи звонков. Но уже со следующего месяца и это будет невозможно.

Тем не менее политика Google ограничивается только сторонними приложениями. Функция записи звонков в смартфонах Google Pixel или Vivo и Xiaomi с фирменным номеронабирателем не будет затронута.

Так, если приложение номеронабирателя загружено «из коробки», доступ к специальным возможностям не потребуется и, следовательно, не будут нарушаться условия Google. Это объясняется тем, что системные приложения могут получать любые разрешения, потому что они были предварительно проверены перед установкой со стороны производителя устройства. Сторонние приложения не имеют такой же свободы действий и должны получать разрешения от пользователя.

Если приложения для Android нет в Google Play, его можно загрузить из сторонних источников. Однако все подобные приложения, записывающие телефонные разговоры, в скором времени «превратятся в тыкву», так как Google не только удалит их из своего магазина, но и запретит доступ к API специальных возможностей. Произойдет ли это сразу после 11 мая или после внеочередных обновлений, компания не сообщила.

Как записать звонок

Производители современных смартфонов вместе с Google стараются убрать возможность записи звонков из своих устройств. Единственный на данный момент известный производитель, позволяющий вести запись разговоров без уведомления собеседника, — Vivo. В России доступны смартфоны китайского бренда с фирменной «звонилкой», например, V21e. Эта модель никак не ограничена в функционале в отличие от российских моделей «земляков» в лице Xiaomi или Realme, использующих Google «Телефон».

Сейчас, в связи с решением Google, пользователям, желающим вести запись телефонных разговоров, остается всего два решения — воспользоваться встроенным приложением «Телефон», которое разрабатывала Google, или скачать его отдельно в Play Store.

Интересно, что Google не лишит свое приложение доступа к API специальных возможностей, даже если оно устанавливается пользователем вручную.

Но у «Телефона» от Google есть свои недостатки — во-первых, если во время вызова нажать на кнопку записи, то роботизированный голос сообщит собеседнику, что начата запись вызова. Такое сообщение может спугнуть некоторых собеседников, а также злоумышленников.

Важно отметить, что звонок нельзя начать записывать, если собеседник еще не взял трубку, если вызов поставлен на удержание или выполняется конференц-вызов. К тому же не все смартфоны поддерживают функцию записи, даже если приложение от Google встроено в прошивку устройства. Следует проверять совместимость вручную, позвонив одному из контактов. Если функция работает — на экране должна быть соответствующая кнопка с подписью «Записать».

Существует еще один способ, позволяющий вести запись звонков без уведомления собеседника, но он доступен лишь для некоторых пользователей Xiaomi. Официально доступные смартфоны компании для рынка Европы и России поставляются с предустановленным приложением «Телефон» от Google, но, например, на рынке Индии продаются модели с фирменным номеронабирателем от Xiaomi. Он также позволяет вести запись разговоров и при этом не уведомляет пользователей об этом.

Можно также прошить смартфон от Xiaomi на кастомную прошивку Xiaomi.EU или официальную индийскую — смены региона в настройках для этого будет недостаточно.

Приложение «Телефон» от Xiaomi интереснее тем, что кроме отсутствия уведомлений собеседника о записи разговора в ней имеется возможность автоматической записи всех звонков — как входящих, так и исходящих.

В любом случае процесс перепрошивки влечет за собой потерю всех данных, поэтому следует сохранить всю нужную информацию на облако, компьютер или SD-карту. В случае выбора прошивок XIaomi.EU рекомендуется использовать версию Stable, а не Weekly.

Законно ли это в России

Партнер юридической компании 2b law office Антон Городецкий в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что российское законодательство не содержит прямого запрета на запись телефонных звонков. Он также отметил, что запись допускается в правоприменительной практике — такие записи, например, часто используются как доказательства в судебных процессах.

«Но также нужно смотреть на цель, с которой такая запись осуществляется, а также на то, что с этой записью будет происходить дальше. В частности, если записанный разговор используется не для частных целей или целей осуществления правосудия, или если сделанная запись публикуется без согласия всех участников беседы, то такие действия могут быть квалифицированы как нарушающие законодательство о персональных данных или даже как запрещенное статьей 137 УК РФ нарушение неприкосновенности частной жизни, максимальное наказание за которое может составить до 5 лет лишения свободы», — предупредил Городецкий.