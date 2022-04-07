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Технологии

Россия ввела «меры понуждения» в отношении Google

Роскомнадзор запретил рекламу Google и его сервисов

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Dado Ruvic/Reuters
В России запретили рекламировать Google и ее информационные ресурсы. Роскомнадзор решил, что такая мера должна быть принята из-за многочисленных нарушений российского законодательства. За два года РКН выявил около 60 «инцидентов с дискриминацией». Среди заблокированных Google — российские государственные телеканалы.

Роскомнадзор запретил распространять в России рекламу компании Google. Решение принято ведомством из-за десятков случаев «дискриминации» со стороны сервисов Google, в том числе Youtube.

«За многочисленные нарушения американской IT-компанией Google LLC российского законодательства Роскомнадзором принято решение о введении мер понуждения информирующего и экономического характера», — говорится в сообщении.

Информационные системы должны будут сообщать пользователям о нарушении Google российского законодательства, заявили в РКН. Кроме того, реклама Google и его информационных ресурсов «в качестве объектов рекламирования» должна быть запрещена.

Данные меры в отношении Google будут в силе, пока компания не устранит нарушения российского законодательства, добавили в Роскомнадзоре.

С апреля 2020 года РКН выявил около 60 «инцидентов, связанных с дискриминацией контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей» на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google.

7 апреля YouTube подтвердил блокировку видеозаписи выступления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой от 17 марта 2022 года.

«Наши принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия, и мы удаляем контент в отношении событий в Украине, который нарушает эту политику», — заявили в компании.

5 апреля Роскомнадзор потребовал от администрации Google восстановить в поисковой выдаче официальные сайты российских государственных органов — там заявили, что Google исключил для российской аудитории из выдачи сайты Минобороны и МВД России.

Также сообщалось, что из выдачи исчез и портал госзакупок. Вместо ведомств пользователям предлагаются ссылки на аккаунты в соцсетях и статьи в «Википедии».

При этом Google не блокирует в выдаче своего поисковика ссылку на сайт Минобороны России, заявили в компании. «Похоже, веб-страница блокирует наши системы и не позволяет им обнаружить ее. Поэтому при определенных поисковых запросах сайт не отображается в результатах поиска», — говорится в сообщении.

2 апреля Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube выполнять российские требования. Как утверждают в ведомстве, на сервис загружено более 10 тыс. материалов экстремистского характера. Если видеохостинг не начнет удалять противоправный контент и не снимет ограничения с российских каналов, его могут заблокировать на территории России.

В РКН добавили, что 36 аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей остаются заблокированными несмотря на призывы прекратить цензуру в отношении россиян. Это Russia Today, «Россия-24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие.

10 марта YouTube приостановил для российских пользователей все функции монетизации, а 11 марта решил заблокировать каналы российских медиа, которые, по его данным, финансируются государством. Под блокировку попали аккаунты RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня» и РБК.

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