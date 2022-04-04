Штрафовать или нет: эффективны ли денежные взыскания с бигтеха

Дискуссия об эффективности денежного наказания вышла на новый уровень после того, как Управление Нидерландов по делам потребителей и рынков (ACM) в начале этого года наложило на Apple 5 штрафов за злоупотребление доминирующим положением, сообщает Tech Monitor.
Мнения экспертов и регуляторов разделились: некоторые считают, что несмотря на то, что размер штрафов все еще небольшой по сравнению с прибылью платформ, они все равно могут оказать влияние на работу компаний.
Другие же думают, что антимонопольные законы и штрафы за их нарушение не в состоянии дать полноценный результат, а значит, необходимо разработать новые подходы.
В последнее десятилетие неуклонный рост власти бигтеха и его влияния на рынке встревожил антимонопольных регуляторов по всему миру. Многие из них штрафовали ИТ-гигантов, чтобы заставить устранить нарушения и прекратить недобросовестные антиконкурентные практики в дальнейшем.
С 2015 года технологические компании, включая Google, Apple, Meta (признана экстремистской организацией), Amazon и Qualcomm, коллективно получили антимонопольные штрафы на общую сумму более 30 миллиардов долларов.
Больше всех досталось Google, владеющей YouTube, - на его долю пришлось 11 финансовых штрафов, наложенных антимонопольными органами, в США, ЕС, Южной Корее и Индии.
При этом, какими бы высокими не казались цифры, большинство из ИТ-гигантов либо пытаются обжаловать иски, либо воспринимают их как цену ведения бизнеса в других странах.
Например, Google в своем последнем финансовом отчете поместила штрафы от Европейской комиссии в раздел «расходов».
Другая цифровая корпорация – Apple – исправно платит штрафы, при этом не меняя свою политику. Недавно регулятор в Нидерландах наложил на Apple 5 антимонопольных штрафов подряд за то, что ИТ-гигант запрещает использовать сторонние платежные системы в приложениях разработчиков для AppStore.
Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер отметила, что штрафы никак не помогли регулятору добиться поставленной цели – принудить корпорацию устранить нарушения.
«Как мы понимаем, Apple, по сути, предпочитает просто периодически платить штрафы, а не выполнять требование Голландского антимонопольного органа», - сказала еврокомиссар.
Неудивительно, ведь сумма денежных взысканий, полученных Apple в Нидерландах, составила €25 миллионов, тогда как чистая прибыль компании за 2021 год - €84 миллиарда, что почти в 4000 раз больше денежного взыскания.
Инвесторы цифровых гигантов также согласны с этой позицией.
«Wall Street считает, что расследования ЕС, направленные против технологических компаний, закончатся штрафами, которые не приведут к изменениям бизнес-модели компаний», - отметил инвестиционный аналитик Дэн Айвз.
«Надежда на то, что большие штрафы заставят технологические корпорации изменить свое поведение на рынке и приведут, по сути, к саморегулированию в соответствии с видением властей, неуместна. Ослабление влияния бигтеха на цифровые рынки требует реструктуризации целых экосистем, штрафы не помогут добиться этой цели, да они и не предназначены для ее достижения. Штрафы имеют некоторое значение для расстановки приоритетов регулирующих органов, но не смогут коренным образом изменить поведение компаний», - считает профессор Пабло Ибаньес Коломо, изучающий конкурентное право в Лондонской школе экономики.