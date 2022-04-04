Штрафовать или нет: эффективны ли денежные взыскания с бигтеха

Смогут ли штрафы повлиять на монополию ИТ-гигантов и их неконкурентное поведение, или же они станут всего лишь своеобразной «платой» за ведение бизнеса, которая никак не отразится на их политике?

Дискуссия об эффективности денежного наказания вышла на новый уровень после того, как Управление Нидерландов по делам потребителей и рынков (ACM) в начале этого года наложило на Apple 5 штрафов за злоупотребление доминирующим положением, сообщает Tech Monitor.

Мнения экспертов и регуляторов разделились: некоторые считают, что несмотря на то, что размер штрафов все еще небольшой по сравнению с прибылью платформ, они все равно могут оказать влияние на работу компаний.

Другие же думают, что антимонопольные законы и штрафы за их нарушение не в состоянии дать полноценный результат, а значит, необходимо разработать новые подходы.

В последнее десятилетие неуклонный рост власти бигтеха и его влияния на рынке встревожил антимонопольных регуляторов по всему миру. Многие из них штрафовали ИТ-гигантов, чтобы заставить устранить нарушения и прекратить недобросовестные антиконкурентные практики в дальнейшем.

С 2015 года технологические компании, включая Google, Apple, Meta (признана экстремистской организацией), Amazon и Qualcomm, коллективно получили антимонопольные штрафы на общую сумму более 30 миллиардов долларов.

Больше всех досталось Google, владеющей YouTube, - на его долю пришлось 11 финансовых штрафов, наложенных антимонопольными органами, в США, ЕС, Южной Корее и Индии.

При этом, какими бы высокими не казались цифры, большинство из ИТ-гигантов либо пытаются обжаловать иски, либо воспринимают их как цену ведения бизнеса в других странах.

Например, Google в своем последнем финансовом отчете поместила штрафы от Европейской комиссии в раздел «расходов».

Другая цифровая корпорация – Apple – исправно платит штрафы, при этом не меняя свою политику. Недавно регулятор в Нидерландах наложил на Apple 5 антимонопольных штрафов подряд за то, что ИТ-гигант запрещает использовать сторонние платежные системы в приложениях разработчиков для AppStore.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер отметила, что штрафы никак не помогли регулятору добиться поставленной цели – принудить корпорацию устранить нарушения.

«Как мы понимаем, Apple, по сути, предпочитает просто периодически платить штрафы, а не выполнять требование Голландского антимонопольного органа», - сказала еврокомиссар.

Неудивительно, ведь сумма денежных взысканий, полученных Apple в Нидерландах, составила €25 миллионов, тогда как чистая прибыль компании за 2021 год - €84 миллиарда, что почти в 4000 раз больше денежного взыскания.

Инвесторы цифровых гигантов также согласны с этой позицией.

«Wall Street считает, что расследования ЕС, направленные против технологических компаний, закончатся штрафами, которые не приведут к изменениям бизнес-модели компаний», - отметил инвестиционный аналитик Дэн Айвз.

«Надежда на то, что большие штрафы заставят технологические корпорации изменить свое поведение на рынке и приведут, по сути, к саморегулированию в соответствии с видением властей, неуместна. Ослабление влияния бигтеха на цифровые рынки требует реструктуризации целых экосистем, штрафы не помогут добиться этой цели, да они и не предназначены для ее достижения. Штрафы имеют некоторое значение для расстановки приоритетов регулирующих органов, но не смогут коренным образом изменить поведение компаний», - считает профессор Пабло Ибаньес Коломо, изучающий конкурентное право в Лондонской школе экономики.