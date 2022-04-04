Отформатировать, почистить память и разъемы: что еще нужно, чтобы смартфон долго жил

В нынешней ситуации цены на смартфоны нестабильны, поэтому многие пользователи остаются дольше со своими старыми устройствами. Однако телефон, как и любой другой гаджет, имеет свойство устаревать. О том, как продлить жизнь своего смартфона, — в материале «Газеты.Ru».

Базовые шаги

Многие пользователи при замедлении работы смартфона или ухудшении работы аккумулятора сразу покупают новое устройство. Однако за последний месяц цены на новые телефоны выросли в несколько раз.

В таких условиях покупка нового смартфона при незначительных проблемах в работе старого уже не кажется универсальным решением. Тем более, жизнь смартфона можно продлить, прибегнув к несложным мерам.

Так, по словам эксперта компании-производителя смартфонов itel Светланы Муреевой, для нормальной работы смартфона необходимо вовремя загружать все обновления системы из официальных источников.

«Также важно регулярно чистить разъемы для зарядки, наушников и сеточку динамика. Важную роль играют чехол и защитное стекло, – они уберегут смартфон от случайных повреждений при падении, царапин и других воздействий среды, помогут сохранить его внешний вид», – считает Муреева.

Замена батареи

Кроме того, пользователю стоит заменить аккумулятор устройства для ускорения его работы.

«При ежедневной эксплуатации современная аккумуляторная батарея смартфона уже через два года может потерять существенную часть емкости, что напрямую влияет на производительность устройства. Замена аккумулятора станет эффективной мерой, которая вдохнет жизнь в старый смартфон», – рассказал «Газете.Ru» руководитель направления «Телеком» Ozon Алексей Зайцев.

Редактор направлений гаджеты и ПК «Ситилинк Журнала» Михаил Гаглоев отметил, что срок службы аккумулятора реально продлить, если использовать смартфон правильно.

Нужно избегать зарядки смартфона при температурах выше 35 и ниже 5 градусов Цельсия. Кроме того, современные смартфоны нежелательно полностью разряжать или оставлять на зарядке всю ночь. Также важно использовать оригинальные адаптеры питания и кабели.

«При достижении уровня 100% зарядка аккумулятора останавливается, смартфон начинает медленно разряжаться — когда уровень падает до 99%, контроллер вновь запускает подзарядку, и этот микроцикл повторяется много раз за ночь, приводя к нагреву и ускоренному износу батареи. В некоторых моделях для предотвращения такой ситуации предусмотрен режим «Умной зарядки» — стоит проверить в разделе «Батарея» в настройках и, если такой имеется, то включить его», – объяснил Гаглоев.

Память тоже надо чистить

По словам Зайцева, для сохранения работоспособности смартфона важно периодически чистить его память.

«Существуют еще программные проблемы, которые появляются со временем в операционной системе смартфона. Связано это с накоплением приложений, большого объема кэша в памяти и другого цифрового мусора. Некоторые модели имеют внутренние инструменты софта, которые позволяют очистить девайс. На других необходимо прибегнуть к помощи специальных приложений для очистки устройства», – посоветовал Зайцев.

Однако Гаглоев не советуют скачивать приложения для чистки смартфона. По его словам, они не предлагают ничего сверх того, что можно выполнить средствами самой системы, а зачастую сами становятся источником нестабильной работы.

«Самый действенный и надежный способ вернуть смартфону первозданную скорость работы и отзывчивость — выполнить сброс до заводских настроек. Он возвращает устройство до изначального состояния. Правда, стоит учитывать, что при этом удаляются все установленные программы, файлы, программы и аккаунты. Поэтому предварительно необходимо сохранить нужную информацию и убедиться, что помните пароли от своих учетных записей», – заявил эксперт.