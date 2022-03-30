«Один подписчик, четыре лайка». Тестируем оба клона Instagram*

После блокировки Instagram * в России энтузиасты начали создавать отечественные аналоги сервиса. На данный момент работающих версий две — Now и «Грустнограм» — каждая со своими особенностями. Корреспондент «Газеты.Ru» протестировал обе платформы, чтобы выяснить, смогут ли они заменить популярный во всем мире сервис. Спойлер — не смогут.

Now

Now — аналог Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), который (в отличие от так и не вышедшего «Россграма») уже работает в бета-режиме и доступен для всех желающих. Соцсеть практически полностью копирует интерфейс Instagram — пока без «историй» и личных сообщений.

Основателем сервиса является экс-разработчик продуктов «Яндекса» — «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Облако» — Дмитрий Маринин.

«Основной состав команды Now — это упертые, настойчивые, прогрессивно мыслящие и обладающие необходимым техническим опытом специалисты», — говорится в описании проекта.

Разработчики Now поделились первыми результатами — по состоянию на 29 марта количество зарегистрировавшихся пользователей превысило цифру в 40 тысяч человек.

Американскую соцсеть в России в день блокировки посещали около 40 миллионов человек, писал РБК со ссылкой на данные Mediascope.

Приложение Now доступно для систем Android и iOS на официальном сайте проекта, но порог тестировщиков для iPhone заполнен, поэтому сейчас соцсетью могут пользоваться только новые пользователи с Android.

Как и в случае с «Росграммом», пользователи нашли совпадения или прямой плагиат не только в функционале сервиса — к примеру, логотип Now до степени смешения похож на лого Warner Music Group.

close 100% Warner/Now

«Грустнограм»

Для российских пользователей была запущена еще одна соцсеть-аналог запрещенного сервиса — «Грустнограм». Главной ее особенностью является черно-белый фильтр, применяемый абсолютно ко всем фотографиям, в том числе и аватаркам. Слоган черно-белого сервиса — «Соцсеть для грустных».

«Нам очень грустно от того, что многие качественные и популярные сервисы по разным причинам прекращают свою работу в России. И еще грустнее от того, какое редкостное <...> порой пытаются выдать за импортозамещение. Мы создали «Грустнограм», чтобы вместе погрустить об этом и поддержать друг друга», — говорится в официальном сообществе «Грустнограм» на странице «ВКонтакте».

В отличие от Now, «Грустнограм» работает для всех желающих на ПК и смартфонах, но исключительно в веб-версии. Ожидается, что на Android-смартфонах «Грустнограм» появится уже в первых числах апреля, а вот на iPhone сервис придется подождать.

Авторы проекта также объявили, что к вечеру 29 марта в «Грустнограме» успели зарегистрироваться более 50 тыс. пользователей.

Лента

Пройдя регистрацию, пользователи Now и «Грустнограма» сразу же попадут на главную страницу — ленту постов.

У «Грустнограма», как и следует из названия, главная страница с лентой и рекомендациями на главной странице выглядит печально. Пользовательские черно-белые фотографии и описания к ним выдержаны в меланхоличном ключе.

Главная страница Now практически точь-в-точь повторяет интерфейс главной страницы Instagram — за исключением того, что в отечественном аналоге пока нет ни Stories, ни «директа». Систему рекомендаций по образу и подобию прародителя вывели в отдельную вкладку. При этом страница будет абсолютно пустой, пока пользователь ни на кого не подпишется.

close 100% Now/grustnogram.ru

Профиль

Пользовательский профиль «Грустнограма» и Now выполнены в похожем стиле — оба сервис прямо копируют Instagram. Можно добавить описание к профилю, есть и возможность поставить ссылки на профили в других соцсетях.

close 100% Now/grustnogram.ru

Публикации

На публикации в «Грустнограме» (помимо черно-белого фильтра) накладывается рамка со скруглениями на углах. Есть встроенный редактор в духе TikTok. Среди функций — кадрирование, кисть для рисования, добавление текста или стикеров. Также можно добавить текстовое описание к снимку до или после публикации.

В «Грустнограме» заявлена возможность загрузки и видео, но функция пока не работает.

В Now можно загружать только фотографии с простейшими инструментами редактирования — можно обрезать, переворачивать и добавлять описание.

close 100% Now/grustnogram.ru

Рекомендации

В «Грустнограме» отсутствует отдельная вкладка, которая в Instagram называется «Интересное» — все рекомендации появляются в основной (и единственной) ленте. Поиск других пользователей возможен как на главной странице, так и во вкладке пользовательского профиля — в верхней части экрана закреплен поисковик с подписью «поиск грустных соотечественников».

В обеих соцсетях можно найти профили Павла Дурова — вероятно, фейковые.

close 100% Now/grustnogram.ru

В Now есть вкладка «Интересное», где есть шансы встретить контент с котами. Нейросетей и сложных алгоритмов для поиска контента у Now или «Грустнограма» пока не предусмотрено. Либо они в каком-то виде существуют, но не работают.

Подписчики и лайки

Корреспондент «Газеты.Ru» попробовал опубликовать по фотографии в каждой из соцсетей, итоги неутешительные.

В «Грустнограме» фотография не набрала ни одного лайка, точнее — дизлайка — в роли отметки «нравится» нарисовано разбитое сердце.

В Now под свежим снимком активности замечено не было. При этом в целом в профиле был замечен один подписчик и четыре лайка за сутки на другой фотографии.

close 100% Now

Уведомления

«Грустнограм» на данном этапе работает в браузере, поэтому о наличии системы уведомлений пока ничего сказать нельзя.

В Now оповещения появляются — если бы было, о чем оповещать.

close 100% Now

Выводы

На нынешнем этапе Now и «Грустнограм» выглядят пародией на Instagram, при этом во втором сервисе хотя бы присутствует концептуальная задумка с черно-белым контентом.

Хайп должен скоро закончиться, а подписчик в Now рискует так и остаться в одиночестве.