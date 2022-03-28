Как не столкнуться с мошенниками при покупке смартфона на маркетплейсах

В связи с проблемами логистики, ростом курса доллара и уходом крупных компаний с отечественного рынка россияне стали чаще покупать гаджеты не в официальных магазинах электроники, а на маркетплейсах. Как безопасно покупать новые смартфоны и прочие гаджеты на «Авито», «Юле» и других подобных сервисах, и если ли в этом смысл — в материале «Газеты.Ru».

Безопасность превыше всего

Согласно данным сервисов «Юла» и «Объявления ВКонтакте», в марте спрос на смартфоны, ноутбуки и бытовую технику увеличился на 35% по сравнению с февралем, а количество проданных устройств электроники увеличилось на 23%. Сейчас наблюдается повышенная активность пользователей на сервисе объявлений и в соцсети, в том числе по поиску и предложениям электроники на личных страницах и в тематических сообществах.

В беседе с «Газетой.Ru» в пресс-службе «Юлы» сообщили, что пользователи маркетплейса могут привязать свой профиль к социальной сети «ВКонтакте» и пройти проверку через видео-селфи, после чего в профиле появляются соответствующие иконки — таким продавцам доверяют больше. Также в «Юле» можно использовать внутренние аудио- и видеозвонки в приложении. Свой личный номер в объявлениях показывать необязательно.

«Фишинговые ссылки — один из наиболее распространенных инструментов мошенников. На площадке они моментально блокируются, поэтому главная цель злоумышленников — увести пользователей из сервиса в мессенджеры или на e-mail любыми способами, чтобы обойти систему защиты. Если покупатель или продавец пишет в WhatsApp, Telegram или в любых других мессенджерах — следует попросить его перевести общение обратно в маркетплейс», — отметил представитель пресс-службы.

Представители «Юлы» также советуют назначать встречу с продавцом в спокойном месте и предупредить его о желании осмотреть технику. Это сразу же отсеет нечестных продавцов.

«Мошенники часто продают якобы «совершенно новые» товары, но внутри покупателя может ждать все что угодно — от куска железа до неработающего весового макета. Поэтому нужно всегда доставать технику из коробки, включать ее и не поддаваться уловкам о «разряженном» аппарате», — заявили в пресс-службе.

Также нужно помнить о необходимости проверки опрятного внешнего вида — на покупаемых устройствах не должно быть вмятин и потертости клавиш. Важно проверять IMEI — уникальные номера и другие идентификаторы оригинальности техники. Они должны совпадать с теми, что указаны на коробке.

«Но самым оптимальным вариантом будет совместный визит в авторизованный сервис, где технику подключат к специальному софту и расскажут всю его подноготную. Не пренебрегайте этим, если совершаете покупку на крупную сумму», — заключили в пресс-службе «Юлы».

В пресс-службе «Авито» также дали «Газете.Ru» рекомендации, которых следует придерживаться при покупке гаджетов.

«Не нужно стесняться уточнять у продавца детали, просить больше фото или даже видео. Это можно сделать непосредственно в мессенджере «Авито». В нем хранится вся история сообщений — это важно на случай, если нужно будет уточнить договоренности. Общение в нем гораздо безопаснее общения в обычных мессенджерах или по СМС, так как алгоритмы, которые в нем заложены, точно определяют подозрительные действия и предупреждают пользователей об этом», — поделились в пресс-службе «Авито».

Если говорить об общих правилах безопасности, применимых и в онлайне, и в обычной жизни, то следует запомнить следующие простые рекомендации.

«Никогда не следует передавать третьим лицам данные банковских карт или коды из СМС-сообщений от банка или переходить по ссылкам на внешние сайты, которые присылают другие пользователи», — добавили в пресс-службе «Авито».

Также рекомендуется оплачивать покупку исключительно после получения. Добросовестный продавец не станет шантажировать покупателя тем, что товар или услуга «уйдут в другим руки», и не откажется от использования «Авито Доставки».

Особенно важно обращать внимание на отзывы пользователя в его профиле — это, по словам пресс-службы «Авито» позволяет выбрать надежного продавца.

Какие риски скрывает б/у товар

Сооснователь сервиса выкупа и trade-in техники «ДамПродам» Елена Богатырева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о рисках, с которыми сталкиваются покупатели б/у-смартфонов с маркетплейсов.

«Есть несколько базовых проблем при покупке и продаже вторичной техники на досках объявления, которые до сих пор не закрыты, и скорее всего не будут закрыты.

Так, например, обычный человек, который покупает и продает, просто не обладает всесторонней компетенцией, которую могут использовать мошенники. Например, смартфон может быть залочен на оператора, и пользователь с трудом проверит это обычным способом.

Устройство также может быть в черном списке — заявлено владельцем как потерянное или украденное, или же смартфон может быть в лизинге и привязан к настройкам этой системы», — отметила Богатырева.

Эксперт считает, что обычный пользователь не может на месте проверить и понять работоспособность всех функций, так как их много, и процесс занимает минут 15 минимум. Нужно точно знать, где и что проверить, предупреждает Богатырева.

«Пользователи далеко не всегда могут отличить оригинальность всех компонентов — экран, задняя крышка, камера, аккумулятор. Финансовые транзакции до сих пор имеют много мошеннических схем, связанных с оплатой на карты, а межрегиональная продажа оставляет желать лучшего. В случае доставки с дефектом ждать своего платежа и доказывать правоту придется очень долго, потому что те же доски объявлений в рамках так называемой безопасной сделки не принимают усилий, чтобы разбираться в точечных вопросах», — считает Богатырева.

Где выгоднее покупать

Американская компания Apple приостановила поставки и официальные продажи на территории России. В связи с этим и ростом курса доллара стоило ожидать повышения цен на гаджеты компании — так и произошло, но позже цены немного откатились. Так, например, iPhone 13 на 256 ГБ можно найти в DNS и «Ситилинк» за 100 тыс. руб. При этом разница с версией на 128 ГБ составляет около 5 тыс. руб. В «М.Видео» и «Эльдорадо» iPhone 13 с объемом хранилища на 256 ГБ предлагается за 110 тыс. руб.

Примечательно, что на «Авито» новые смартфоны этой модели продаются за 93 тыс. руб. и выше — при этом некоторые из продавцов отмечают, что это европейские модели, то есть неофициально ввезенные в Россию. На «Юле» новых смартфонов практически нет — видимо, там бизнес у перекупщиков не идет, но подержанные модели в состоянии нового продают от 100 тыс. руб.

Новый и «запечатанный», как отмечают продавцы, iPhone 13 Pro Max на 256 ГБ на «Авито» и «Юле» предлагается по цене от 125 тыс. руб. и 150 тыс. руб. соответственно. В официальном ритейле флагман серии предлагается за суммы в 170-180 тыс. руб.

Средняя стоимость нового фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 6 без NFC-модуля составляет около 3,5 тыс. руб. При этом на сайте DNS эту же модель можно купить за 3,4 тыс. руб., а «Ситилинк» и другие крупные сети предлагают его от 4 тыс. руб.

Новую бюджетную консоль текущего поколения Xbox Series S сейчас можно найти на «Авито» по цене от 40 тыс. руб., в то время, как у ритейла она выставляется от 50 тыс. руб. и выше, но у «Ситилинк» за эту стоимость предлагается комплект с беспроводной гарнитурой, в то время, как «М.Видео» и «Эльдорадо» предлагают эту же консоль уже за 60 тыс. руб. На «Юле» также практически не представлены новые «запечатанные» экземпляры — там б/у модели продают за 25-27 тыс. руб.

Также стоит учитывать, что многие магазины на «Авито» добавляют к стоимости устройств 3% при оплате картой. Например, если купить iPhone за 125 тыс. руб., то «доплата» составит еще 3750 руб.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что нужно сравнивать цены на различных площадках и только тогда принимать решение о покупке.

«Покупка в официальной рознице дает гарантию и возможность избежать сопутствующих проблем. «Авито» — это интересное место, где можно выискивать цены ниже розничных — такие ситуации бывают. При этом на «Авито» действительно есть целая категория перекупщиков — это именно частные лица, которые пытаются на том же дефиците нажиться. Они и держат высокие цены», — считает эксперт.

Он добавил, что если цена одинаковая, то стоит покупать в ритейле, а если цена заметно отличается — возможно, стоит искать какие-то подводные камни.

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Сегодня, когда кризис на рынке, есть такая нестабильность, ценообразование у всех разное. Поэтому чтобы получить полную картинку, нужно смотреть и розницу, и маркетплейсы», — заключил Муртазин.