Meta тормозит расследование смерти британского подростка

Семья 14-летней Молли Рассел, которая покончила с собой в 2017 году, не может добиться расследования произошедшего из-за корпорации Meta. Владелец соцсетей Facebook и Instagram затягивает процесс, не предоставляя данные, имеющие отношение к смерти девочки.

Расследование, которого добивается семья погибшей, направлено на то, чтобы разобраться как ИТ-гиганты удерживают интерес и внимание пользователей с помощью алгоритмов, тем самым подталкивая подростков к совершению суицида, отмечает The Guardian.



Адвокат, представляющий интересы семьи Рассел, возмущен, что разбирательство происходит только сейчас, хотя оно могло и должно было быть проведено еще два года назад.

Отец Молли все еще не получил данные о том, какой контент смотрела его дочь в Instagram, поэтому не может дать свидетельские показания. Кроме того, семья запросила доступ к 29 внутренним документам компании, содержащим исследования влияния опасного контента на подростков.



«Существует огромный объем материалов, которые мы еще не видели, но который мы должны просмотреть и проанализировать, прежде чем продолжится слушание», – подчеркнул адвокат.



В ходе судебного расследования, Meta обнаружила 12 576 материалов в Instagram, которые попадались Молли за полгода до смерти.

Адвокат корпорации отметил, что контент еще предстоит отредактировать, чтобы защитить конфиденциальность других пользователей, многие из которых – дети. ИТ-гиганту понадобится еще месяц, чтобы сделать это, а также восстановить хронологический порядок, в котором Молли просматривала контент.



При этом юрист Meta считает критику корпорации со стороны семьи неоправданной.

По его мнению, неверно считать, что запрашиваемые данные должны были быть предоставлены раньше. «Специалисты работают над тем, чтобы мы могли предоставить вам информацию в наиболее полном виде как можно быстрее. Из 12,5 тысяч материалов 1,5 тысячи – контент, ранее недоступный, поскольку он находится в закрытых аккаунтах», – подчеркивает представитель компании.



При этом фотохостинг Pinterest, которым тоже пользовалась погибшая девочка, уже предоставил всю необходимую информацию, и адвокат семьи не видит причин, которые мешают Meta сделать то же самое.

Отец девочки заявил, что пытался найти любую информацию об увлечениях и активности Молли в Instagram в течение нескольких лет.

«Для мировой компании стоимостью в миллиарды долларов заставить семью, потерявшую дочь, ждать еще дольше, чтобы получить ответы об обстоятельствах смерти своего ребенка, совершенно неприемлемо», - сказал он.

В 2019 году министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок предупредил ИТ-гигантов, что, если они не отреагируют на ситуацию с суицидом Молли Рассел должным образом, правительство примет соответствующие меры.

В марте 2022 года британский истеблишмент внес в парламент законопроект об онлайн-безопасности. Он направлен на ужесточение требований к технологическим компаниям в отношении распространяемого ими контента.

Правовая инициатива должна препятствовать распространению в интернете деструктивной информации: порнографии, кибербуллинга, мошеннического контента или материалов, побуждающих к суициду или членовредительству.