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Технологии

130 тысяч за пластик: как россиянам «продают» карты в зарубежных банках

В Infosecurity предупредили россиян о мошеннической схеме с картами иностранных банков

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Maxim Zmeyev/Illustration/Reuters
В сети предлагают россиянам, оставшимся без работающих за рубежом карт Visa и Mastercard, заплатить 130 тыс. руб. за оформление «пластика» для путешествий. Специалисты сообщают о как минимум десяти потенциально мошеннических сайтах, которые готовы «регистрировать» россиян в иностранных банках. О том, как устроена новая схема, — в материале «Газеты.Ru».

Из России с обманом

В рунете появились около десяти сайтов c признаками мошенничества. Их владельцы предлагают россиянам оформить карту Visa или Mastercard в одном из зарубежных банков, рассказал «Газете.Ru» ведущий аналитик отдела выявления цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско.

В пример он привел сайт openworldcard, домен был зарегистрирован 16 марта. На ресурсе отсутствует какая-либо информация о собственниках. Единственная ссылка ведет на аккаунт в мессенджере Telegram с ником Alexey Cardmanager.

На сайте обещают оформить карту, которая «откроет возможности по всему миру» и подойдет россиянам, которые «находятся в другой стране или планируют путешествовать».

Создатели портала также рекламируют свою схему, указывая, что банковская карта, заказанная через них, позволит «выводить неограниченные суммы в рублях из России на расчетный счет, получать оплату за работу от зарубежных партнеров, обменивать рубли на доллары США по курсу банка без дополнительных комиссий».

Потенциальные мошенники обещают сначала оформить виртуальную карту, которой жертва якобы сможет пользоваться уже в день активации счета. «Через 5-7 рабочих дней курьер привезет банковскую карту, в обмен нужно передать подписанные документы на открытие счета», — говорится на сайте.

Схема работы

Вураско отметил, что сценарий работы потенциальной мошеннической схемы предельно прост. Для начала россиян просят связаться с куратором проекта в мессенджере Telegram.

За всю операцию владельцы сайта запрашивают 130 тыс. руб. Заплатить нужно до проведения всех дальнейших действий по «регистрации» клиента в банке.

После оплаты неизвестные создатели ресурса утверждают, что дадут клиенту заполнить анкету и запишут на экспресс-собеседование в иностранном банке. Названия кредитных учреждений при этом нигде не указываются.

По словам специалиста из Infosecurity, у всех найденных десяти сайтов схема обмана похожая.

Потенциальные опасности

Вураско предупредил, что подобная схема крайне опасна для россиян. Они рискуют не только деньгами.

«Существуют риски того, что на вас оформят кредит, а если карта все-таки придет, то есть риски, что она будет изначально скомпрометирована, так как прошла через третьи руки», — пояснил эксперт.

Оформление анкеты подразумевает отправку огромного массива своих персональных данных и конфиденциальных сведений, которые якобы нужны для регистрации в зарубежном банке. Но на деле вся эта информация легко может быть использована против самих людей, продана в даркнете или использована в других преступных целях, объяснил Вураско.

Игра на ограничениях

Потенциальные киберпреступники играют на переживаниях россиян из-за решений Visa и Mastercard отключить российские банки и их клиентов от возможности оплачивать покупки за рубежом и на иностранных онлайн-площадках. Платежные системы использовались в том числе для покупок в магазинах одежды, электроники, а также для оплаты подписок на иностранные стриминговые и музыкальные сервисы. Также карты Visa и Mastercard невозможно использовать в сервисах оплаты Apple Pay и Google Pay.

Международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою работу в России с 10 марта.

Все карты этих систем, уже выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в прежнем режиме, так как операции по ним обрабатываются внутри страны. Многие российские банки уже заявили, что автоматически продлят срок действия уже выпущенных карт. Планируется, что россиянам для проведения операций за рубежом предложат оформить объединенную карту «Мир»-UnionPay с российской и китайской платежными системами.

Такая карта будет приниматься в России, а также в 180 странах, поддерживающих работу UnionPay.

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