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Технологии

Британия усиливает борьбу с онлайн-мошенничеством

Власти Великобритании обяжут Google, Facebook, Twitter и других ИТ-гигантов бороться с мошенниками в Сети

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Henry Nicholls/Reuters
Правительство Великобритании заявило, что новый законопроект о безопасности в интернете нацелен на предотвращение вредоносной рекламы на онлайн-платформах, а также требует от крупных цифровых площадок защищать пользователей от злоумышленников, выдающих себя за знаменитостей.

Кроме того, необходимо бороться с фейковыми аккаунтами, цель которых украсть личные данные юзеров или вывести деньги с их банковских счетов, сообщает CNBC.

Случаи мошенничества в Сети от рекламы в Google, Facebook, Twitter и других социальных сетях особенно участились на фоне пандемии COVID-19, поскольку многим людям приходилось работать и учиться из дома.

Согласно данным UK Finance за первые шесть месяцев 2021 года в результате банковского мошенничества были украдены рекордные £754 млн.

Это почти на треть больше, чем за тот же период 2020 года.

Ожидается, что правовая инициатива поможет повысить эффективность борьбы с фейковой онлайн-рекламой и вредоносным контентом в Сети, которые активно используют злоумышленники.

Кроме того, лидеры-мнений, не маркирующие рекламу в своих соцсетях, также могут быть подвергнуты более строгим штрафам.

Британский регулятор Ofcom будет отслеживать, как онлайн-платформы используют системы, предназначенные для предотвращения мошеннической деятельности и блокировки вредоносной рекламы.

В случае выявления нарушений регулятор вправе заблокировать ресурс или выписать штраф в размере до $24 млн или 10% от годового оборота, подчеркнуло правительство.

«Изменения, предлагаемые законопроектом о безопасности в интернете, помогут бороться с мошенниками, обманывающими людей и выманивающими у них с трудом заработанные деньги с помощью поддельной онлайн-рекламы», – заявила министр культуры Великобритании Надин Доррис.

«Это [законопроект] может повлиять на распространение поддельных мошеннических объявлений в социальных сетях и поисковых системах, которые наносят финансовый и эмоциональный вред невинным пользователям», – считает исполнительный директор компании Which Анабель Холт.

Правительство заявило, что оно также начинает общественные консультации по ужесточению правил для индустрии онлайн-рекламы - либо путем усиления нынешнего подхода к саморегулированию, либо путем создания нового надзорного органа.
 

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