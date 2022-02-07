Прекрасное для прекрасных: Huawei разработал стильные аксессуары для женщин

В последние годы в рейтингах желанных подарков к различным праздникам стабильно лидируют гаджеты – смартфоны и аксессуары к ним. Такой знак внимания, в отличие от надоевших гелей для душа и ненужных безделушек, придется по душе любому. Зная об этом, компания Huawei представила в России праздничные версии двух умных гаджетов: наушники FreeBuds Lipstick и смарт-часы Watch GT 3 в версии Elegant на миланском браслете. Комбинация этих новинок или каждый аксессуар в отдельности может стать прекрасным подарком для дам, например, на День святого Валентина или 8 марта.

Подарки нового поколения

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Выбор подарка – это всегда непростой процесс. Близкому человеку трудно подобрать что-то, что ты еще не дарил, а знакомому недавно – угодить с выбором, плохо представляя его вкус. В подобных случаях чаще всего отделываются стандартным набором из цветов и безликих косметических средств, которые, как правило, мало кого радуют и остаются пылиться на полках или при первой возможности передариваются другим людям.

Каждому хочется, чтобы его подарок вызывал искреннюю радость, чтобы им пользовались долгие годы и с благодарностью вспоминали о дарителе. Но при этом подарок есть подарок – это не может быть сугубо практичная вещь, лишенная очарования и изящества. Особенно если речь идет о женщинах, ценительницах прекрасного.

Решением этой дилеммы могут стать праздничные версии двух умных гаджетов Huawei – наушники FreeBuds Lipstick и умные часы Watch GT 3 Elegant на золотистом браслете с миланским плетением. Их отличает яркий, запоминающийся дизайн, сочетающийся с функциональностью и отличными техническими характеристиками. Продажи устройств, которые вместе или по отдельности могут стать отличным подарком для дам ко Дню святого Валентина или 8 марта, стартуют 8 февраля.

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Роскошь чистого звука

Черная с золотом упаковка Huawei FreeBuds Lipstick ассоциируется скорее не с гаджетами, а с роскошью косметической продукции французских модных домов – и не удивительно, ведь дизайн новинки разработан первым центром эстетических исследований Huawei в Париже. Чтобы усилить ощущение французского шарма и романтики, футляр ароматизирован фирменным запахом, так что первое знакомство с устройством запомнится его обладательнице сразу по нескольким причинам.

Ярко-красные наушники прячутся в футляре, стилизованном под тюбик губной помады. Корпус создан из нержавеющей стали класса люкс, для обработки которой применяется более 30 сложных процессов, в том числе обработка при высокой температуре до 1300 градусов Цельсия. Как отмечает производитель, благодаря входящему в состав редкому микроэлементу чехол имеет повышенные гипоаллергенные свойства, устойчив к перепаду температур и сохраняет гладкость поверхности даже после длительного использования. В верхнюю и нижнюю части корпуса встроены магниты для повышения удобства и надежности.

Huawei FreeBuds Lipstick – это не только красивый, но и практичный подарок.

Высокое качество звука обеспечивает композитная мембрана из жидкокристаллического полимера, которая способна воспроизводить частоты до 40 кГц. Басовая трубка была увеличена на 15% по сравнению с предыдущим поколением наушников, что сделало звук громче и выразительнее. Динамики 14,3 мм способны воспроизводить мощные басы.

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Каждый наушник весит легче вишенки (всего 4,1 грамма), что в сочетании с эргономичной формой обеспечивает комфорт даже при длительном ношении устройства. Чтобы оградить владелицу гаджета от посторонних шумов и сделать прослушивание музыки или разговоры более приятными, Huawei FreeBuds Lipstick получили обновленную на аппаратном и программном уровнях фирменную технологию шумоподавления Open-fit ANC 2.0. Она была разработана специально для наушников с конструкцией открытого типа и улавливает окружающий шум благодаря двум микрофонам.

Технология Adaptive Ear Matching помогает наушникам подстраиваться под индивидуальные особенности пользователя, учитывая форму ушной раковины и размер слухового канала, и автоматически регулирует настройки для устранения посторонних звуков.

Кроме того, Huawei FreeBuds Lipstick может похвастаться временем автономной работы до 22 часов (с зарядным чехлом), быстрой зарядкой (15 минут от розетки хватит на 2,5 часа работы), системой интеллектуального управления жестами и возможностью простого подключения к другим устройствам (даже к нескольким одновременно).

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Умная элегантность

Умные часы – это удобный гаджет, позволяющий с комфортом пользоваться новыми технологиями для здорового образа жизни. Watch GT 3 в версии Elegant Milanese сочетают функциональность и внимательный подход к дизайну вплоть до мелочей.

Корпус диаметром 42 мм, имеет толщину 10,2 мм и экран диагональю 1,32 дюйма (что на 21,65% шире, чем в модели прошлого поколения). Звенья браслета в стиле миланского плетения прикреплены друг к другу в одной плоскости, что обеспечивает гладкость и внешнюю привлекательность модели. Изогнутое ультрачистое 3D стекло циферблата напоминает каплю воды, отражая последний тренд на использование в дизайне природных мотивов. И громоздким аксессуар никак не назовешь – его вес не превышает 35 граммов.

Владелице такого устройства будут доступны все привычные функции умных часов, и даже немного больше.

В фокусе внимания – забота о здоровье и помощь в поддержании активного образа жизни.

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Благодаря обновленной технологии TruSeen версии 5.0+ умные часы Huawei Watch GT 3 с повышенной точностью измеряют уровень стресса и кислорода в крови, пульс и качество сна, а также круглосуточно следят за температурой кожи. Если оставить аксессуар на руке во время отдыха, можно получить развернутую формулу сна с оценкой различных его параметров, а в фирменном приложении «Здоровье» будут доступны развернутая статистика и сотни рекомендаций по повышению качества сна на основе полученных данных.

Смарт-часы могут выполнять и функцию персонального тренера.

Huawei Watch GT 3 содержат более 100 режимов тренировок как на открытом воздухе, так и в помещении. При этом устройство анализирует физические возможности пользователя, записывает данные о занятиях и на их основе может давать рекомендации об интенсивности тренировок для достижения поставленных целей.

Гаджет способен работать до 7 дней без подзарядки, позволяет принимать звонки, имеет запас памяти и может передать сохраненную музыку в наушники без использования телефона.

close 100% пресс-служба Huawei

Оба устройства уже появились в продаже в России. Стоимость Huawei FreeBuds Lipstick составила 14 990 рублей, а умные часы Huawei Watch GT 3 на миланском браслете обойдутся в 19 990 рублей.