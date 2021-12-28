Под угрозой оборотных штрафов: США вступились за свой бигтех

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что американское правительство внимательно следит за законом о цифровых услугах (DSA) и законом о цифровых рынках (DМA), находящихся на рассмотрении в Евросоюзе,

«Мы серьезно озабочены тем, как эти законопроекты повлияют на технологические компании США и их способность обслуживать пользователей из ЕС, при этом соответствовать стандартам безопасности и конфиденциальности», - цитирует министра Reuters.

DSA вынудит Google, Amazon, Apple и Meta (владелец Facebook) усилить борьбу с незаконным контентом на своих платформах или заплатить штраф в размере до 6% от глобального дохода.

В законе о цифровых рынках будет представлен перечень того, что можно и чего нельзя делать американским техногигантам. В случае нарушения — штраф в размере до 10% от глобального дохода. Это самый крупный штраф в мире за подобные нарушения.



В ответ на заявление американского министра торговли, 8 небольших технологических компаний США выразили поддержку нововведениям в ЕС.

Такие организации, как Yelp, News Media Alliance, REX и другие направили письмо в адрес Джины Раймондо.

«Американские компании неоднократно выражали озабоченность касательно антиконкурентного поведения доминирующих ИТ-платформ и предоставляли данные европейским регуляторам при разработке законопроектов ЕС», — заявили предприятия в письме.

«Мы надеемся, что в будущем вы будете работать над продвижением интересом всех американских предприятий и пользователей при взаимодействии с нашими трансатлантическими партнерами», — подчеркивается в обращении.

Тенденция регулирования ИТ-гигантов охватила не только Евросоюз, но и весь мир.

В России 1 января вступает в силу закон о «приземлении» иностранных компаний. Он обяжет зарубежных технологических корпораций открыть представительства на территории России.

Также документ предусматривает варианты ответственности платформ за отказ исполнять российское законодательство.



