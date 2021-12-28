Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Новосибирской области ребенок погиб под газонокосилкой 22:30
МИД Украины обратился к Грузии из-за Саакашвили 22:27
Блинкен назвал принципы, на которых будет строится диалог с РФ 22:19
На Украине перед Новым годом ряд регионов останется без света 22:14
Каменский: будет обидно, если МЧМ по хоккею остановят 22:12
В квартире в Подмосковье обнаружили тела мужчины и женщины, лежащих... 22:08
Представительница маори стала первой в мире телеведущей с татуировкой... 21:56
В Киеве заявили о разногласиях с Пекином 21:51
Российские биатлонисты заняли второе место в «Рождественской гонке» 21:51
Россиянам рассказали, какие продукты снизят уровень сахара в крови 21:51
Технологии

Под угрозой оборотных штрафов: США вступились за свой бигтех

Вашингтон обеспокоен регулированием американских ИТ-гигантов в ЕС

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Matt Dunham/AP
Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что американское правительство внимательно следит за законом о цифровых услугах (DSA) и законом о цифровых рынках (DМA), находящихся на рассмотрении в Евросоюзе,

«Мы серьезно озабочены тем, как эти законопроекты повлияют на технологические компании США и их способность обслуживать пользователей из ЕС, при этом соответствовать стандартам безопасности и конфиденциальности», - цитирует министра Reuters.

DSA вынудит Google, Amazon, Apple и Meta (владелец Facebook) усилить борьбу с незаконным контентом на своих платформах или заплатить штраф в размере до 6% от глобального дохода.

В законе о цифровых рынках будет представлен перечень того, что можно и чего нельзя делать американским техногигантам. В случае нарушения — штраф в размере до 10% от глобального дохода. Это самый крупный штраф в мире за подобные нарушения.
 
В ответ на заявление американского министра торговли, 8 небольших технологических компаний США выразили поддержку нововведениям в ЕС.

Такие организации, как Yelp, News Media Alliance, REX и другие направили письмо в адрес Джины Раймондо.

«Американские компании неоднократно выражали озабоченность касательно антиконкурентного поведения доминирующих ИТ-платформ и предоставляли данные европейским регуляторам при разработке законопроектов ЕС», — заявили предприятия в письме.

«Мы надеемся, что в будущем вы будете работать над продвижением интересом всех американских предприятий и пользователей при взаимодействии с нашими трансатлантическими партнерами», — подчеркивается в обращении.

Тенденция регулирования ИТ-гигантов охватила не только Евросоюз, но и весь мир.

В России 1 января вступает в силу закон о «приземлении» иностранных компаний. Он обяжет зарубежных технологических корпораций открыть представительства на территории России.

Также документ предусматривает варианты ответственности платформ за отказ исполнять российское законодательство.

 
 

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть