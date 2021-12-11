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Технологии

Twitter против Евросоюза: что IT-гигантам не понравилось в новом законе

Почему Twitter испугался законопроекта ЕС

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Virginia Mayo/AP
Twitter, Vimeo и некоторые другие ИТ-компании обеспокоены возможными планами Евросоюза предоставить каждой стране-участнице полномочия по регулированию интернет-платформ в рамках разрабатываемого Закона о цифровых услугах (DSA).

По мнению представителей ИТ-гигантов, такое право должно быть сохранено за теми юрисдикциями, где они уже базируются, сообщает Reuters.
 
Так, в соответствии с действующим принципом «страны происхождения» (англ. «country of origin») Ирландия, в которой находится большинство европейских штаб-квартир ИТ-гигантов, регулирует Twitter, Apple, Alphabet, Google и Facebook, а Amazon находится под надзором Люксембурга.
 
«Принцип страны происхождения поддерживает разнообразие онлайн-рынка», – говорится в совместном заявлении американских сервисов Twitter, Automattic, Vimeo, Tumblr, Vimeo, чешской поисковой системы Seznam и немецкой онлайн-платформы Jodel. – «Без него мы рискуем ослабить позиции крупнейших игроков, сократить выбор для потребителей и безвозвратно раздробить единый цифровой рынок».
 
Представители ИТ-компаний также отметили, что DSA, который требует от технологических корпораций США делать больше для защиты онлайн-пространства от противоправного контента, должен установить единое определение этого понятия и согласованную систему правоприменения во всех 27 странах ЕС.
 
Как ожидается, Европейская комиссия начнет переговоры со странами и законодателями ЕС в следующем году накануне принятия DSA.
 
Ирландские регуляторы часто подвергаются критике своих европейских коллег из-за нежелания наказывать бигтех, чьи штаб-квартиры приносят стране значительный доход.

Так, в марте 2021 года подход Ирландии к контролированию бигтеха спровоцировал публичный конфликт немецкой и ирландской комиссий по защите данных.

Причиной стала неспособность последней обеспечить выполнение GDPR – общего европейского регламента по защите данных, вступившего в силу в 2018 году.
 
 
 

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