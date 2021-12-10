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Технологии

Избирательная слепота: умеет ли Facebook распознавать политическую рекламу

Исследование: Facebook не может достоверно определить политический характер размещаемой рекламы

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Фигуры с изображением основателя Facebook Марка Цукерберга около Капитолия в Вашингтоне перед сенатскими слушаниями, 10 апреля 2018 года

Фигуры с изображением основателя Facebook Марка Цукерберга около Капитолия в Вашингтоне перед сенатскими слушаниями, 10 апреля 2018 года

Carolyn Kaster/AP
Facebook неверно идентифицировал десятки тысяч объявлений, продемонстрировав некомпетентность в соблюдении своих же принципов в отношении политической рекламы.

Исследователи из бельгийского университета KU Leuven и Нью-Йоркского университета изучили 33,8 миллиона объявлений в Facebook, которые размещались на платформе в период с июля 2020 года по февраль 2021 года, сообщает The Straits Times.

Это первое исследование, в таком масштабе оценивающее эффективность системы оценки рекламы.

Facebook предъявляет более строгие условия к размещению проплаченного контента, который касается «социальных вопросов, выборов или политики», включая сообщения, продвигающие конкретных кандидатов. Так, объявления, помеченные как политические, появляются на площадке с заявлением об отказе от ответственности, в котором объясняется, кто за них заплатил.

Сообщения, которые были признаны политическими, но не были заявлены как таковые, должны удаляться системой.

Обеспечение соблюдения политики Facebook во многом зависит от того, обнаружила автоматизированная система ключевые слова или нет.

Люди тоже задействуются в модерировании контента, но в гораздо меньшей степени.

Однако исследователи обнаружили, что в 83% из 189 000 случаев, когда Facebook оценивал рекламу, чтобы определить, политическая она или нет, соцсеть ошиблась. В 117 000 из них система не смогла выявить такие сообщения в принципе, а другие 40 000 объявлений пометила, как политические, хотя они таковыми не являлись.

Примечательно, что в исследуемый период в США и Бразилии – двух крупнейших рынках Facebook – проводились выборы.

При этом в Штатах соцсеть специально ввела мораторий на политическую рекламу в связи с электоральным процессом 2020 года после большого резонанса по поводу роли платформы в предыдущей президентской гонке 2016-го года.

Тем не менее, как выяснили исследователи, ИТ-гигант разрешил показ более 70 000 политических объявлений, несмотря на свои же ограничения.

Команда отметила, что ИТ-гигант пропустил большую долю политической рекламы и за пределами США.

«Худшие результаты по Малайзии: здесь соцсеть пропускала до 45% объявлений со страниц явно политического характера, а также рекламодателей, которые распространяли политические сообщения, - говорится в резюме исследования. - В Македонии, Аргентине, Турции, Португалии, Франции и Сербии Facebook пропустила до одного из четырех рекламных объявлений со страниц, которые спонсировались кандидатами или партиями».

Эксперты предупредили, что неправильная маркировка рекламы создает пространство для манипуляций.

«Если Facebook не может выявить рекламодателей, которые скрывают, что распространяют политические объявления, то это открывает возможности для целенаправленной дезинформации, - предупреждают они. - Пользователи, которые видят рекламу, в которой не указано, что она политическая, могут даже не осознавать, что на них пытаются повлиять».

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