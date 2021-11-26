Инсайдер Мин-Чи Куо: на смену iPhone придет новое устройство

Аналитик Мин-Чи Куо выступил с прогнозом, согласно которому через десять лет iPhone перестанет быть главным продуктом Apple. На смену ему придет гарнитура дополненной реальности, которая из аксессуара превратится в полноценный гаджет. Действительно ли смартфоны доживают свои последние годы — в материале «Газеты.Ru».

Новый тип

Известный аналитик Мин-Чи Куо считает, что в ближайшем будущем главным устройством Apple вместо iPhone станет AR-гарнитура. По словам Куо, чьи слова цитирует 9to5Mac, это может произойти уже в течение десяти ближайших лет. Одной из причин такого шага является курс главы компании Тима Кука на диверсификацию доходов Apple.

Так, компания на протяжении нескольких лет расширяет свое присутствие на рынке внедрением новых услуг, среди которых стали появляться программные — стриминговый сервис Apple TV+, Apple Arcade и множество других. При этом ранее сообщалось, что Тим Кук уйдет на пенсию только после того, как закончит главный продукт в своей жизни — и якобы этим продуктом является готовящаяся к производству гарнитура дополненной реальности.

«Цель Apple состоит в том, чтобы заменить iPhone на AR в течение десяти лет, поскольку спрос на гарнитуры с дополненной реальностью превысит как минимум один миллиард штук через десять лет», — убежден Куо.

При этом он отмечает, что гарнитура станет самостоятельным гаджетом и для ее работы не понадобится привязка к смартфону — только так Apple AR сможет стать успешным продуктом.

«Если гарнитура AR позиционируется только как аксессуар для Mac или iPhone — это не будет способствовать росту продукта. Гарнитура AR, работающая независимо от других устройств, обеспечит наиболее полный и гибкий пользовательский интерфейс», — рассуждает аналитик.

Ранее президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, Кристиано Амон заявил, что привычные многим смартфоны начнут уходить в прошлое уже в 2022 году. Он также уверен в том, что им на смену придет именно AR-гарнитура, или AR-очки — такие устройства уже либо присутствуют в продуктовых линейках IT-гигантов, либо находятся в активной разработке.

«Это будут гаджеты будущего, которые изменят социальный опыт человека. И технологии для этого уже есть», — сообщил президент Qualcomm.

Телефоны в опасности?

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что телефон не получится заменить гарнитурой, очками и прочими устройствами. Он объяснил это тем, что пока еще не существует другого способа управления и взаимодействия с устройством, кроме как физического.

«В ближайшее время у нас не будет хорошего и качественного интерфейса для ввода. Во всяком случае, пока голосовое управление не настолько развито, чтобы можно было заменить телефон чем-то другим», — считает эксперт.

Он также отметил, что существующий голосовой метод управления гаджетами не всегда удобен, особенно если речь идет о поездке в метро или в местах скопления людей.

«Поэтому я не думаю, что телефон как таковой исчезнет — это все из области фантастики», — заключил Муртазин.

Директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская согласилась с тем, что смартфонам пока ничего не угрожает, но AR-гарнитуры все же получат широкое распространение в ближайшем будущем.

«Гарнитура виртуальной или дополненной реальности скоро может стать таким же необходимым инструментом, как и смартфон. Ведь та же Мета (бывшая Facebook) собирается развивать собственную метавселенную. Технологии развиваются стремительно, сейчас наверняка никто не помнит про пейджеры, которые были самым популярным устройством 20 лет назад. Так может произойти и со смартфонами, которые будут заменены какими-то другими устройствами, их будет сложно потерять — это могут быть просто очки или гарнитура. Но что такие изменения произойдут всего за 10 лет — это вряд ли», — уточнила Бобровская.

Она добавила, что в России за использование существующих смарт-очков с камерой покупателя могут привлечь к ответственности, поскольку такой гаджет попадает под категорию устройств для слежки. По словам Бобровской, AR-технологии будут активно развиваться, но их повсеместное внедрение не будет простым и быстрым.